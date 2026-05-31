Τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή κοντά στην περιμετρική οδό. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Αλέξανδρου Γύγου.
Το δυστύχημα έγινε όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το τροχαίο έγινε στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς το Ρίο.
Η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 20χρονος πέθανε ακαριαία, ενώ ο 46χρονος πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς όμως παρα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Και οι δύο φορούσαν κράνος.
