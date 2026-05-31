Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή

Ο 20χρονος σκοτώθηκε ακαριαία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.05.26 , 16:38 Kατερίνα Βρανά: «Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ»
31.05.26 , 16:28 Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα, κρατά μαχαίρι
31.05.26 , 16:22 Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 01/06/2026 - 07/06/2026
31.05.26 , 16:00 TractioN: Η επικινδυνότητα της οδήγησης με βρέφος στο μπροστινό κάθισμα
31.05.26 , 16:00 Hair trends: 6 τάσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος το καλοκαίρι
31.05.26 , 15:44 Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
31.05.26 , 15:22 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
31.05.26 , 15:20 Βίαια επεισόδια στο Παρίσι - Νεκρός οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν
31.05.26 , 14:54 Τσίπρας: 28 γνωστοί καλλιτέχνες υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
31.05.26 , 14:49 Αγίου Πνεύματος: Οι κορυφαίοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή
31.05.26 , 14:08 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα - Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη
31.05.26 , 14:07 Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Βάφτισαν τη 2 ετών κόρη τους
31.05.26 , 14:00 Safe under the sun: Οι πιο συχνές απορίες για την αντηλιακή προστασία
31.05.26 , 13:44 Λιποθυμικό επεισόδιο για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο
31.05.26 , 13:09 Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 4 - Ταλαιπωρία για 436 επιβάτες
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα με την παρέα της στα σοκάκια της Μυκόνου
Τσίπρας: 28 γνωστοί καλλιτέχνες υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Διαψεύδει με ανάρτηση τα σενάρια για την υγεία του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (31/5/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε τροχαίο με μηχανή.
  • Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην περιμετρική οδό, όταν η μηχανή ανατράπηκε.
  • Ο 20χρονος γιος πέθανε ακαριαία, ενώ ο 46χρονος πατέρας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο πατέρας υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Και οι δύο φορούσαν κράνος κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος.

Τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα. Πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή κοντά στην περιμετρική οδό. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Αλέξανδρου Γύγου. 

Τροχαίο στο Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη

Τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα.

Το δυστύχημα έγινε όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος ξέφυγε από την πορεία της και ανετράπη κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το τροχαίο έγινε στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς το Ρίο.

Πάτρα: 20χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα

Το δυστύχημα έγινε όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος ξέφυγε από την πορεία της

Η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 20χρονος πέθανε ακαριαία, ενώ ο 46χρονος πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς όμως παρα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Και οι δύο φορούσαν κράνος. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΑΤΡΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΜΗΧΑΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top