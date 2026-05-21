Πάτρα: 20χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Πάτρα η σοβαρή κατάσταση της υγείας ενός 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, παρουσιάζοντας συμπτώματα που παραπέμπουν σε μηνιγγίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του νεαρού ασθενή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος, που φοιτά σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής στην Ηλεία, παρουσίασε υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας την περασμένη Τρίτη. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Πύργου για τις πρώτες εξετάσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας και έκριναν απαραίτητη την άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου και διασωληνώθηκε.

Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται όλες οι επαφές του νεαρού, ενώ αναμένεται να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η είδηση έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο περιβάλλον του 20χρονου, με συγγενείς και φίλους να ελπίζουν σε θετική εξέλιξη της υγείας του. Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση σοβαρή αλλά σταθερή και συνεχίζουν τη μάχη για τη σταθεροποίηση του οργανισμού του.

Υπενθυμίζεται ότι η μηνιγγίτιδα είναι φλεγμονή των μηνίγγων, δηλαδή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Τα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, υπνηλία, αυχενική δυσκαμψία και σε ορισμένες περιπτώσεις εξάνθημα. Οι ειδικοί τονίζουν πως η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση ιατρική παρέμβαση είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της νόσου.