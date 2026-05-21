Renault E-Tech Days 2026: Τest drive και προσφορές

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες 18 πόλεις

Μια μοναδική εμπειρία ξεκινάει το Σάββατο 23 Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Ιουλίου. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow, Renault E-Tech days, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα και θα συνεχίσει για τον επόμενο ενάμιση μήνα σε άλλες 19 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πρόκειται για την ιδανική ευκαιρία ο κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίσει από κοντά, αλλά και να οδηγήσει το αγαπημένο του υβριδικό, ηλεκτρικό ή bi-fuel Renault, να ανακαλύψει όλα τα μοντέλα της γκάμας, αλλά και να επωφεληθεί από τις ειδικές τιμές που θα είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της ενέργειας. 

Tο best seller νέο Clio full hybrid Ε-Tech 160, το καθιερωμένο Captur σε έκδοση full hybrid E-Tech αλλά και στη νέα bi-fuel έκδοση Eco-G turbo 120, το ολοκληρωμένο Symbioz full hybrid E-Tech 160, το πολυτελές Austral full hybrid E-Tech 200 και το κορυφαίο Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 4x4, θα είναι διαθέσιμα δίπλα στο εμβληματικό Renault 5 E-Tech electric, αλλά και, για πρώτη φορά, δίπλα στο ολοκαίνουριο Renault 4 E-Tech electric. 

To νέο, ηλεκτρικό Β-SUV με τη ρέτρο-φουτουριστική σχεδίαση, τους άνετους χώρους, με 430 λίτρα για αποσκευές, αλλά και τα οδηγικά χαρίσματα που έχουν κάνει διάσημο το R5, καθώς βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα (RGEV small), θα είναι διαθέσιμο για test drive, πρώτη φορά στην Ελλάδα! 

Για να γίνει κανείς κομμάτι της εμπειρίας Renault E-Tech days,  μπορεί να επισκεφθεί το renault.gr την ειδική ενότητα (Renault E-Tech Days - Drive the future) και να κλείσει διαδικτυακά το test drive του μοντέλου που επιθυμεί. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive, ανακαλύψτε την ανωτερότητα της τεχνολογίας E-Tech και κάντε δικό σας το Renault που θέλετε, επωφελούμενοι από τις ειδικές προσφορές που ισχύουν κατά τη διάρκεια του event. 

Δείτε τους σταθμούς του Renault E-tech days σε όλη την Ελλάδα:

Ημερομηνία    Πόλη    Εξουσιοδοτημένος Διανομέας
23–24/5    Γλυφάδα    ALPHA AUTOTEAM
25–26/5    Γέρακας    ΕΚΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΕ
27/5    Κόρινθος    ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.
28/5    Πάτρα    AUTOCLUB
29/5    Ναύπλιο    ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ AUTO GROUP
2/6    Λαμία    AUTOCLUB ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΕ
3/6    Χαλκίδα    EVIA MOTOR
5–6/6    Χαϊδάρι    Ν. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
7–8/6    Αθήνα    ΠΛΑΜΑΡ
10/6    Αγρίνιο    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΕ

12–13/6    Πειραιάς    ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε.
14–15/6    Καλλιθέα    ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
17/6    Πρέβεζα    ΖΗΚΙΔΗΣ GROUP
18/6    Ιωάννινα    Α. ΖΥΓΟΥΡΑΣ Α.Ε.
19/6    Κοζάνη    KATAKIS AUTOGROUP
22/6    Αλεξανδρούπολη    PAPAZOGLOU AUTOGROUP
23/6    Ξάνθη    Α. ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

24/6    Καβάλα    Γ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ – Α. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
25/6    Σέρρες    ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΕ
26/6    Θεσσαλονίκη    GA MOTORS
29/6    Θεσσαλονίκη    VIOKAR PLUS ΕΠΕ
30/6    Νέα Μουδανιά    TSIGELIDIS GROUP
2/7    Κατερίνη    ΤΖΙΛΙΝΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3/7    Λάρισα    ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
4/7    Καρδίτσα    Ι. & Α. ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ Ι.Κ.Ε
6/7    Βόλος    ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.


 

