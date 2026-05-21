«Του Αγοριού Απέναντι» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, από τις 5 Ιουνίου

Ένα μιούζικαλ των Ρέππα – Παπαθανασίου με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα

Του Αγοριού Απέναντι
Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο! Οι κορυφαίοι δημιουργοί Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι», μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Από την Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη - Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

Η Υπόθεση:
Μεταφερόμαστε στο καλοκαίρι του 1965, σε ένα «παρθένο» ακόμα αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου ο χρόνος μοιάζει να κυλά ανάμεσα στα ασπρισμένα σοκάκια και τους ήχους του κύματος. Εκεί όπου τα αγόρια και τα κορίτσια βιώνουν την αθωότητα και κάνουν τα πρώτα τους δειλά βήματα στο παιχνίδι του φλερτ και του έρωτα. Η ηρεμία του νησιού ανατρέπεται όταν καταφθάνει η πανέμορφη Ελληνοαμερικανίδα Καρολάιν Πάπας που ανατρέπει τα πάντα.

Ο στόχος της είναι οι τουριστικές επενδύσεις, αλλά τα αγόρια του νησιού έχουν άλλα σχέδια: την διεκδικούν ερωτικά μέχρι τελικής πτώσεως! Έτσι ξεκινά ένα εκρηκτικό, κωμικό, ερωτικό γαϊτανάκι, όπου οι παρεξηγήσεις, οι έντονοι ανταγωνισμοί και το πάθος μπλέκονται σε έναν ξέφρενο χορό. Οι χαρές, τα γέλια, οι καημοί και τα δάκρυα του έρωτα μετουσιώνονται στις ωραιότερες μελωδίες του Μίμη Πλέσσα και ο έρωτας παίρνει τη μορφή των αθάνατων επιτυχιών του, που σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο και τις καρδιές μας.

Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

Με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου, μαζί με 20 χορευτές και την 8μελή ζωντανή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου, οι δημιουργοί πλέκουν ένα μουσικό υπερθέαμα, σε χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου, ζωντανεύοντας με τα σκηνικά του Γιάννη Μουρίκη μια εποχή όπου όλα ήταν πιο αγνά, πιο έντονα και σίγουρα πιο μελωδικά. 

«Του Αγοριού Απέναντι» δεν είναι απλώς μια παράσταση· είναι μια βουτιά στη νοσταλγία, το ρυθμό και τη χαρά της ζωής και υπόσχεται μια φαντασμαγορική εμπειρία κάτω από τα αστέρια στο μαγικό Θέατρο Άλσος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΒΙΚΥ ΠΑΣΤΡΑ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ 
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΜΗ 
ΒΟΗΘΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ 

ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 
ΚΑΡΟΛΑΙΝ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 
ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΕΛΕΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΓΙΩΡΓΗΣ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΜΥΡΣΙΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ
ΛΙΖΑ: ΝΙΚΗ ΛΑΜΗ
ΚΑΤΙΓΚΩ ΠΑΠΠΑΣ: ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ
ΚΥΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ
ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ
ΑΝΝΟΥΛΑ: ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ
Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΙ:
Μπουζούκι & Ακουστική Κιθάρα: Κώστας Βέττας 
Μπουζούκι: Αλέξανδρος Σοφός 
Ακορντεόν: Γιώργος Τσιατσούλης 
Τύμπανα: Σωτήρης Ντούβας 
Μπάσο: Παρασκευή Κουτάλου 
Πιάνο: Κώστας Συντρίδης
Κιθάρες: Μηνάς Λιάκος 
Τρομπόνι & Κρουστά: Ρενάτο Κούσι 

ΧΟΡΕΥΤΕΣ:
Καλογεροπούλου Αναστασία
Καραγιαννίδη Κατερίνα
Κεσίδου Ασημένια
Μαυρομανωλάκη Έλενα
Μαρτίνη Ναταλία
Μορόμαλου Βιργινία
Μπηλιώνη Δώρα
Σκοπετέα Νεφέλη
Στεργιούλη Αντριάννα
Χρόνη Αντιγόνη
Δάφνης Κωνσταντίνος
Δεληγιαννίδης Γρηγόρης
Κατσούδας Κωνσταντίνος
Μανιατόπουλος Ηλίας
Μέτσο Δαμιανός
Παπαδόπουλος Γιώργος
Ρεΐσης Σαράντης
Σέρτσας Γιώργος
Χαλάτσης Πάρης
Χατζίδης Κωνσταντίνος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Πεμπτη – Παρασκευή – Σάββατο
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 150 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/tou-agoriou-apenanti/ και στα ταμεία του Θεάτρου.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: MK GROUP OF COMPANIES
ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS
PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
 

