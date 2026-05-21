Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μαΐου

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του Αμερικανικού rock θα εμφανιστεί στην Αθήνα, ύστερα από τέσσερα χρόνια.

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά απόλαυσης με "Electric Worry", "The Regulator", "The Mob Goes Wild", "X-Ray Visions", "Earth Rocker", "A Quick Death in Texas", "Red Alert (Boss Metal Zone)" και "We Strive For Excellence", "How to Shake Hands", “Burning Beard”, "The Wolf Man Kindly Requests..." και πολλά ακόμα.

Οι ΛΔΛΜ θα είναι το opening act της. Aποτελούν μία ιδιαίτερη παρουσία της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής, κινούμενοι σε alternative rock/grunge μονοπάτια με έναν πολυεπίπεδο, ατμοσφαιρικό ήχο.

Aυτό είναι το πρόγραμμα της βραδιάς:

Doors / box office 20.00

ΛΔΛΜ 20.50

Clutch 22.00

* Σημαντική ενημέρωση: Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή ανηλίκων στον χώρο της εκδήλωση.

