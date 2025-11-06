Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll

Απολαύστε τους το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue

Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll
Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Clutch
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μαΐου, στο Floyd Live Music Venue, για μια βραδιά καταιγιστικού και παθιασμένου rock 'n' roll! 

Release Athens 2026: Οι Limp Bizkit Live για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Επίσης, την Πέμπτη 21 Μαΐου, η μπάντα θα εμφανιστεί στο Principal Club Theater, στη Θεσσαλονίκη.

Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll

 

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 10:00, προς 39€ και για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll

Διάθεση Εισιτηρίων:
Τηλεφωνικά στο 2117700000 

Online: more.com 
Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Behemoth: Οι βασιλιάδες του extreme metal ήχου έρχονται στην Αθήνα!

Οι Clutch δημιουργήθηκαν το 1991, στο Maryland των ΗΠΑ. Σε μια πορεία που, όταν έρθουν ξανά στην Ελλάδα, θα έχει συμπληρώσει 35 χρόνια, το lineup της μπάντας παραμένει αδιαπραγμάτευτα σταθερό: Tim Sult (κιθάρα), Dan Maines (μπάσο), Jean-Paul Gaster (ντραμς) και, βέβαια, Neil Fallon (φωνή, κιθάρα) αποτελούν την τετράδα-μηχανή που παράγει ένα "διαβολικό" groove ‘n’ roll και ενώνει το heavy rock με τα blues και άλλα, φαινομενικά ετερόκλητα, στοιχεία που - στον πλανήτη των Clutch - μοιάζουν απόλυτα φυσιολογικά.

Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll

Από το ντεμπούτο άλμπουμ τους μέχρι σήμερα, παραμένουν απόλυτα προσηλωμένοι σε αυτό που κάνουν, ξεπερνώντας συνεχώς τον εαυτό τους και μεγαλώνοντας, εμπορικά και καλλιτεχνικά, με κάθε νέο τους βήμα.

 

Εκεί που πραγματικά μεγαλουργούν είναι η σκηνή, αφού πρόκειται για μια μπάντα που ζει για να δίνει συναυλίες, μπροστά σε οπαδούς κάθε ηλικίας. Στη χώρα μας το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές και το ίδιο θα συμβεί και σε αυτή την πολυαναμενόμενη επιστροφή τους, τέσσερα χρόνια μετά την σπουδαία εμφάνισή τους στο Release Athens!

Οι Clutch επιστρέφουν στην Αθήνα για μία βραδιά καταιγιστικού rock 'n' roll

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά απόλαυσης με "Electric Worry", "The Regulator", "The Mob Goes Wild", "X-Ray Visions", "Earth Rocker", "A Quick Death in Texas", "Red Alert (Boss Metal Zone)" και "We Strive For Excellence", "How to Shake Hands", “Burning Beard”, "The Wolf Man Kindly Requests..." και πολλά ακόμα.

