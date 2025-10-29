Release Athens 2026: Οι Limp Bizkit Live για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Ετοιμαστείτε για μια εκρηκτική εμφάνιση, που υπόσχεται να γράψει ιστορία!

29.10.25 , 12:03 Release Athens 2026: Οι Limp Bizkit Live για πρώτη φορά στην Ελλάδα!
Εξοδος
Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Limp Bizkit τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Έπειτα από δεκαετίες προσμονής, η θρυλική μπάντα - βασικός πυλώνας της έκρηξης του nu-metal και ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στην ιστορία του σκληρού ήχου - έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα από τα πλέον αναμενόμενα shows των τελευταίων ετών.

Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos


Περισσότερα ονόματα θα ανακοινωθούν σύντομα!
Στα τέλη των 90s, ελάχιστα συγκροτήματα μπορούσαν να συνδυάσουν με τόση επιτυχία το groove του hip hop και του funk με την ωμή ενέργεια του hard rock και του heavy metal. Οι Limp Bizkit, με ηγέτη τον χαρισματικό Fred Durst, το πέτυχαν και σφράγισαν με τον τρόπο τους τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς. 

Τα άλμπουμ “Significant Other” (1999) και “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” (2000) καθόρισαν την πορεία τους, ενώ ύμνοι όπως τα “Counterfeit”, “Nookie”, “Break Stuff”, “Rollin’ (Air Raid Vehicle)”, "Re-Arranged", "My Generation”, "My Way" και η διασκευή στο  “Behind Blue Eyes” των The Who- κυριάρχησαν παντού και παραμένουν σημεία αναφοράς της nu-metal εποχής.

Release Athens 2026: Οι Limp Bizkit Live για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Από τα μέσα των ’00s έως σήμερα, οι Limp Bizkit έχουν διανύσει μια πορεία γεμάτη ανατροπές: παύσεις και επανενώσεις, νέους δίσκους, μια σειρά θρυλικών shows (όπως αυτό στο Lollapalooza το 2021), αλλά και τις εκρηκτικές περιοδείες των τελευταίων ετών σε Ευρώπη και Αμερική που απέδειξαν αφενός πως η ενέργεια τους παραμένει αμείωτη και αφετέρου πως στο ήδη πολυάριθμο κοινό τους έχουν προστεθεί νέοι φανατικοί φίλοι σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Δυστυχώς, στις 18 Οκτωβρίου 2025, λίγο πριν το επόμενο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους, ο μπασίστας Sam Rivers - ιδρυτικό μέλος και παλμός του γκρουπ - έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό αλλά και μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά. 
Με σεβασμό στη μνήμη του, οι Fred Durst, John Otto, Wes Borland και DJ Lethal, αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με την ίδια ορμή και το ίδιο πάθος που τους καθιέρωσε. Έτσι κι αλλιώς, το μουσικό του αποτύπωμα ζει σε κάθε νότα και κάθε συναυλία τους. 
Στις 15 Ιουνίου, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε να ανεβαίνει στη σκηνή της Πλατείας Νερού ένα γκρουπ που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Ετοιμαστείτε για μια εκρηκτική εμφάνιση, μια εμπειρία που υπόσχεται να γράψει ιστορία!
 

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12:00, προς 70€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. 

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με τιμή τα 300€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστές τουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000
Online / releaseathens.gr και more.com
Φυσικά σημεία

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.
 

