Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos

Το 70% των εισιτηρίων για τους Gorillaz έχει ήδη διατεθεί!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 13:40 GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο superwoman!
17.10.25 , 13:36 Πασίγνωστος παρουσιαστής παντρεύεται τη σύντροφό του
17.10.25 , 13:30 Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε
17.10.25 , 13:19 O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο νόστιμη και υγιεινή πίτα
17.10.25 , 13:17 Τα Φαντάσματα: Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 3
17.10.25 , 13:16 Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της
17.10.25 , 13:04 Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
17.10.25 , 13:00 Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
17.10.25 , 12:45 Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos
17.10.25 , 12:38 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φθινοπωρινό outfit που επέλεξε στο Παρίσι
17.10.25 , 12:37 Έντι Γαβριηλίδης: «Δουλεύω με πελάτες από όλα τα ευρωπαϊκά fashion weeks»
17.10.25 , 12:27 Κοζάνη: Αρκούδα κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου - Βίντεο
17.10.25 , 12:25 Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
17.10.25 , 12:04 Θάνος Λέκκας: Η ηλικία, η κατάθλιψη και λόγος που δεν έχει Instagram
17.10.25 , 11:54 Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο νόστιμη και υγιεινή πίτα
Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της
Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Release Athens x SNF Nostos: Το Show των Gorillaz
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους το 2026, χρονιά-ορόσημο για τα 10 χρόνια του φεστιβάλ και τα 30 χρόνια δράσης του ΙΣΝ, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό δύο καινοτόμα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής σε 2 ημέρες γεμάτες μουσικό υπερθέαμα.

Release Athens Festival: Απ' το πρώτο τραγούδι ως το τελευταίο χειροκρότημα

Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos
 

Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο σπουδαίος David Byrne εμφανίζεται στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ με ένα εντυπωσιακό show, στο πλαίσιο της Who Is the Sky tour που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads και της σόλο διαδρομής του. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να μας προσφέρουν μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία στην Πλατεία Νερού.

Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos
 
Περισσότερα ονόματα και για τις δύο ημέρες θα ανακοινωθούν σύντομα!
 
*****Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
RELEASE ATHENS
 |
GORILLAZ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top