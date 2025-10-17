Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos

Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους το 2026, χρονιά-ορόσημο για τα 10 χρόνια του φεστιβάλ και τα 30 χρόνια δράσης του ΙΣΝ, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό δύο καινοτόμα ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής σε 2 ημέρες γεμάτες μουσικό υπερθέαμα.





Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο σπουδαίος David Byrne εμφανίζεται στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ με ένα εντυπωσιακό show, στο πλαίσιο της Who Is the Sky tour που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, γεμάτο με τα θρυλικά τραγούδια των Talking Heads και της σόλο διαδρομής του. Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να μας προσφέρουν μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία στην Πλατεία Νερού.





Περισσότερα ονόματα και για τις δύο ημέρες θα ανακοινωθούν σύντομα!



*****Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.