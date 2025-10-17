Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του

Ήταν και οι δύο παρόντες στο κάμπινγκ το βράδυ της διπλής δολοφονίας

Την πόρτα του δικαστικού μεγάρου της Καλαμάτας πέρασαν το μεσημέρι της Παρασκευής ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα, αλλά και η σύντροφός του, συνοδευόμενοι από τον δικηγόρο του 33χρονου, Ι. Βέρρα. Ήταν και οι δύο παρόντες στο κάμπινγκ τη νύχτα του στυγερού εγκλήματος. 

Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία

Σύμφωνα με όσα είπε η Κατερίνα Σουλιώτη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι δυο τους κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες και να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με το τηλεφώνημα που έκανε ο ανιψιός, μισή ώρα μετά το έγκλημα, στον εργοδότη του 22χρονου φερόμενου ως ηθικού αυτουργού. 

Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του

Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες

Ο 33χρονος φέρεται στην κατάθεσή του στην αστυνομία να είπε πως μισή ώρα μετά το διπλό φονικό κάλεσε τον εργοδότη του 22χρονου από το τηλέφωνο της συντρόφου του, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί φίλοι. Πρόσθεσε ότι δεν κάλεσε από το δικό του κινητό γιατί του είχε πέσει στον τόπο του εγκλήματος. 

Φοινικούντα: Όσα κατέθεσε ο ανιψιός για τη νύχτα του διπλού φονικού

Υπενθυμίζεται πως στην καφετέρια του συγκεκριμένου προσώπου στο Κολωνάκι είχε γνωριστεί ο ανιψιός πριν από τρία χρόνια με τον 22χρονο φερόμενο ως ηθικό αυτουργό και μάλιστα τον είχε καλέσει να τον φιλοξενήσει δωρεάν στο κάμπινγκ του θείου του. 

Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του

Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται

Αυτό που επίσης ήταν γνωστό ήταν ότι ο δικηγόρος του ανιψιού θα μετέβαινε σήμερα το πρωί στην εισαγγελία για να δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας. 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
