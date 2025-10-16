Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες

«Δεν έφερα όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν μπήκα στο κάμπινγκ», αυτή είναι η στάση που κρατά ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Ο νεαρός επιμένει πως ο φίλος του και φερόμενος ως ηθικός αυτουργός ήταν εκείνος που μπήκε στο κάμπινγκ του 68χρονου με ένα περίστροφο και πυροβόλησε έξι φορές δολοφονώντας εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, ενώ φέρεται την τελευταία σφαίρα να την έριξε στον ανιψιό του θύματος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο φερόμενος ως δράστης και οδηγός του σκούτερ με το οποίο διέφυγαν οι δύο από το σημείο του εγκλήματος, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι όσο περίμενε έξω από το κάμπινγκ άκουσε τους πυροβολισμούς.

Τότε θύμωσε πάρα πολύ με τον συνοδηγό του σκούτερ, καθώς δεν έκανε αυτό που είχαν συμφωνήσει. Ο 22χρονος φέρεται να είπε πως είχαν συμφωνήσει ότι θα πάνε για να εκβιάσουν τον 68χρονο, ώστε να του αποσπάσουν χρήματα. Δεν γνώριζε καν ότι ο φίλος του είχε μαζί του όπλο και ότι ο ίδιος το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να βοηθήσει έναν φίλο που για πολύ καιρό του μιλούσε για την σεξουαλική κακοποίησή του από τον 68χρονο και τον είχε λυπηθεί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δύο νεαροί έφυγαν από το σημείο, όμως στη διαδρομή τσακώθηκαν, γιατί ο οδηγός του σκούτερ εναντιώθηκε για το γεγονός ότι ο φίλος του σκότωσε δύο ανθρώπους χωρίς να έχει ο ίδιος συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.

Τότε ο συνοδηγός φέρεται να του ζήτησε να τον αφήσει μες στη μέση του δρόμου λέγοντάς του «άσε με εδώ, θα φύγω αλλιώς». Εκεί λοιπόν χωρίστηκαν οι δρόμοι τους και εκείνη την ώρα φαίνεται ότι έγινε το δεύτερο τηλεφώνημα που έχουν καταγράψει οι αρχές, προς κάποιο πρόσωπο που ενδεχομένως βοήθησε τον συνοδηγό να διαφύγει από το σημείο.

Άλλωστε αυτόπτης μάρτυρας έχει καταθέσει πως στον δρόμο προς Μεσσήνη, κοντά στο κάμπινγκ και μετά το φονικό, είχε δει ένα σκουρόχρωμο σκούτερ, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Αναπαράσταση του διπλού φονικού ζητά η αδελφή το ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Σήμερα, η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατέθεσε αίτημα στις αρχές να γίνει αναπαράσταση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.



Οι δύο συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται. Ο ένας «δείχνει» τον άλλον ως φυσικό αυτουργό. Μέσα από την αναπαράσταση η αδελφή του 68χρονου θέλει να φωτίσει την υπόθεση, ώστε να ξεκαθαριστεί ποιος από τους δύο νεαρούς ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη και αφαίρεσε τη ζωή του αδελφού της αλλά και του επιστάτη της επιχείρησης.

Φοινικούντα: Νέα βίντεο με τους κατηγορούμενους στο «φως» της δημοσιότητας

Στη δημοσιότητα βγήκαν επίσης και τέσσερα νέα βίντεο με το ανοιχτόχρωμο σκούτερ στο οποίο επέβαιναν οι δύο φερόμενοι ως δράστες. Τα δύο πρώτα έχουν καταγραφεί στις 18:25 και 18:30 αντίστοιχα τη μέρα του εγκλήματος και δείχνει το σκούτερ με δύο επιβάτες να κινείται περιμετρικά του κάμπινγκ, σαν κάτι να έψαχναν.

Τα άλλα δύο έχουν καταγραφεί βραδινές ώρες και δείχνουν ένα σκούτερ, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο να κινείται στον δρόμο από Φοινικούντα προς Μεσσήνη.

Μυστήριο αποτελεί επίσης το πού βρίσκεται το σκούτερ με το οποίο διέφυγε ο φερόμενος ως δολοφόνος. Ο οδηγός του σκούτερ έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας τα ξημερώματα της επόμενης μέρας του εγκλήματος αφού έχει παρκάρει το σκούτερ του και περπατά προς το σπίτι του στην Καλλιθέα. Ωστόσο το μηχανάκι παραμένει άφαντο.

Πάντως ο δικηγόρος του οδηγού σημείωσε με νόημα ότι η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών θα δώσει απαντήσεις και όλα θα φανούν, αφού έχει βρεθεί κι έχει κατασχεθεί το κινητό του εντολέα του.