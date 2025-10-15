Φοινικούντα: Ειδικές δυνάμεις, γυμναστήρια - Τα προφίλ των κατηγορούμενων

Χρόνια φίλοι οι 22χρονοι - Η συνάντηση λίγες ώρες πριν τη σύλληψη

Ελλαδα
Στα δικαστήρια της Καλαμάτας οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή, ενώ φυλάσσονται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Φοινικούντα: «Δεν τον πυροβόλησα εγώ», λέει ο φερόμενος ως εκτελεστής

Οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα στα δικαστήρια, σε διαφορετικά αυτοκίνητα της αστυνομίας. Είχαν σκυμμένα τα κεφάλια και προσπαθούσαν να κρύψουν τα πρόσωπά τους με τα χέρια τους. Παρέμειναν στο γραφείο του εισαγγελέα για περίπου μισή ώρα, όπου και τους ασκήθηκαν οι σχετικές διώξεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star.

Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»

Φοινικούντα: Tα προφίλ των δύο κατηγορούμενων - Είναι φίλοι χρόνια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες, οι δύο νεαροί γνωρίζονται χρόνια και μένουν στην ίδια περιοχή, στην Καλλιθέα, σε απόσταση περίπου έξι λεπτών ο ένας από τον άλλον. Πρόκειται για δύο φίλους που, όπως λένε όσοι τους γνώριζαν, είχαν στενές σχέσεις και συχνές επαφές.

Ο συνεργός που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ είναι ο νεαρός που διακρίνεται σε βίντεο να έχει ιδιαίτερα γυμνασμένο σώμα. Όπως αναφέρουν φίλοι και συγγενείς, ήθελε να ενταχθεί στις ειδικές δυνάμεις του στρατού, ενώ τον έβλεπαν συχνά στο γυμναστήριο της γειτονιάς του.
Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν ως οδηγός delivery, ενώ παλαιότερα είχε δουλέψει και σε οικοδομή.

Φοινικούντα

Στα 16 του χρόνια είχε συλληφθεί για πρώτη φορά από την αστυνομία, καθώς μαζί με δύο ακόμη ανήλικους είχαν σπάσει 13 αυτοκίνητα στο Φάληρο. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που είχε απασχολήσει τις αρχές, μέχρι και τη χθεσινή του παράδοση.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο άνδρας που σύμφωνα με τις περιγραφές φορούσε τραγιάσκα, θεωρείται ο φερόμενος εκτελεστής της υπόθεσης.
Γείτονές του αναφέρουν ότι ήταν ιδιαίτερα θορυβώδης και ότι συχνά ακούγονταν φασαρίες από το διαμέρισμά του.

Παρά το γεγονός ότι δε φαίνεται να είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τις αρχές, η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της πολυκατοικίας.

Διπλό έγκλημα Φοινικούντα

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να επιστρέψουν στα δικαστήρια της Καλαμάτας την Κυριακή, οπότε και θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις συνθήκες και τα κίνητρα της υπόθεσης, καθώς και τον ρόλο του καθενός ξεχωριστά.

Οι κατηγορούμενοι για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα

Φοινικούντα: Η συνάντηση μια ημέρα πριν τη σύλληψη

Την ώρα που η αστυνομία περιμένει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να ταυτοποιήσει και να «δέσει» τον ηθικό αυτουργό της υπόθεσης, οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι επιχειρούσαν να «θολώσουν» τα νερά γύρω από το τι ακριβώς συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR, μετά το φονικό και ενώ είχαν επιστρέψει στην Αθήνα, ο φερόμενος συνεργός και ο κατηγορούμενος ως εκτελεστής είχαν ραντεβού.

Οι δυο τους φέρονται να ήταν ιδιαίτερα ομιλητικοί και σε συνεχή επαφή μέχρι και λίγο πριν από τη σύλληψή τους. Όπως αποκάλυψε το STAR, 24 ώρες πριν παραδοθεί ο συνεργός στη ΓΑΔΑ, συναντήθηκε με τον φίλο του τον κατηγορούμενο φυσικό αυτουργό.

Η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς ειπώθηκε.

Την επόμενη ημέρα, ενώπιον των αστυνομικών, οι καταθέσεις τους διέφεραν σημαντικά.

 

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
