Φοινικούντα: «Δεν τον πυροβόλησα εγώ», λέει ο φερόμενος ως εκτελεστής

Θρίλερ με τη διπλή δολοφονία - Τι κατέθεσε ο ανιψιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 16:59 Oι «Βρικόλακες» για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Radar
15.10.25 , 16:51 Διπλή δολοφονία Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι συλληφθέντες
15.10.25 , 16:40 Γιούλη Τσαγκαράκη - Η εξομολόγηση: «Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί»
15.10.25 , 16:29 Φοινικούντα: Οι αστυνομικοί περιμένουν να μιλήσουν τα κινητά
15.10.25 , 16:27 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Οκτώβριο θα ερωτευτούν
15.10.25 , 16:26 Η επόμενη “τάση” στα κοσμήματα που υιοθέτησε η Gen Z
15.10.25 , 16:17 Πετρέλαιο θέρμανσης AVIN με κέρδος έως 6%
15.10.25 , 16:01 Φάνης Λαμπρόπουλος: Μιλά για τη νέα του εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη»
15.10.25 , 15:49 Πετρουλάκη για Ίβιτς: «Η σχέση μας έχει περάσει πολλές διακυμάνσεις»
15.10.25 , 15:48 Φοινικούντα: «Δεν τον πυροβόλησα εγώ», λέει ο φερόμενος ως εκτελεστής
15.10.25 , 15:29 Τώρα τα smart #1, #3  & #5 με όφελος έως 5.000 ευρώ
15.10.25 , 15:14 Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
15.10.25 , 15:06 Ιταλία: Δολοφόνησε την 29χρονη σύντροφό του στο μπαλκόνι του σπιτιού της
15.10.25 , 14:54 Δαδακαρίδης: «Εκτός από τη σύντροφό μου, έχω καψουρευτεί και τη γάτα της»
15.10.25 , 14:52 Μάρω Κοντού: «Μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη "Γη της Ελιάς"»
Ιταλία: Δολοφόνησε την 29χρονη σύντροφό του στο μπαλκόνι του σπιτιού της
Φοινικούντα: «Δεν τον πυροβόλησα εγώ», λέει ο φερόμενος ως εκτελεστής
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σπάει τη σιωπή για το βίντεο με τον σύντροφο της Τούνη
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
Συγκλονίζει η νεαρή Έλλη που νίκησε τη νευρική ανορεξία: «Ζύγιζα 31 κιλά»
Σμαράγδα Καρύδη: Η εμφάνιση στην πρεμιέρα του Θοδωρή Αθερίδη
Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
Γιούλη Τσαγκαράκη - Η εξομολόγηση: «Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί»
Φαίη Σκορδά: Πρώτη φορά μίλησε για τα προσωπικά της - «Είμαι πολύ καλά»
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (15/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χωρίς τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας σε camping στη Φοινικούντα, με ολοένα και περισσότερα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την υπόθεση. 

Ο 22χρονος, φερόμενος ως συνεργός στη δολοφονία, ομολόγησε τη συμμετοχή του στο έγκλημα, ενώ κατονόμασε και ένα ακόμη άτομο το οποίο φέρεται να είναι ο εκτελεστής. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε και τον δεύτερο νεαρό. 

Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας, μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τον εντολέα του και την ανάμειξή του στο έγκλημα. 

«Πρόλαβα να κάνω μόνο μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι μέχρι στιγμής αρνείται την πράξη της φυσικής αυτουργίας. Δεν έφερε όπλο, δε σήκωσε όπλο, δεν πυροβόλησε», είπε ο κ. Γκαβέλας.

Φοινικούντα: Τι κατέθεσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του camping

Φοινικούντα: «Δεν τον πυροβόλησα εγώ», λέει ο φερόμενος ως εκτελεστής

Παράλληλα, στην ίδια εκπομπή τοποθετήθηκε και ο δικηγόρος του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του camping, κ. Γιάννης Βέρρας.

Φοινικούντα: Το τηλεφώνημα πριν το φονικό - Και τρίτο πρόσωπο στο «κάδρο»

«Όσον αφορά την κατάθεση την οποία έδωσε χθες στους αστυνομικούς, πράγματι αυτό που γνωρίζω με ασφάλεια είναι ότι κλήθηκε να αναγνωρίσει τους πιθανούς δράστες. [...] Έχει διαρρεύσει ότι αναγνώρισε ένα πρόσωπο. Αυτό δεν μπορώ να το διαψεύσω, διότι όντως αναγνώρισε τον δράστη, ήταν αυτόπτης μάρτυρας και ο δράστης φαίνεται να μην είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά. Γνωρίζω ότι αναγνώρισε τον φερόμενο εξ αρχής ως φυσικό αυτουργό της ανθρωποκτονίας. Δεν ενέπλεξε καθόλου το έτερο πρόσωπο. Θα τοποθετηθώ με επιφύλαξη γιατί δεν έχω διαβάσει την κατάθεση, νομίζω ότι τον γνώριζε πάρα πολύ τυπικά σε προηγούμενο χρόνο. Αν τον είδε δηλαδή χθες και του τον έδειξαν και αυτόν... Δεν τον είδε όμως το συμβάν».

Η διαδρομή διαφυγής του συνεργού από την Φοινικούντα στην Καλαμάτα 

Η διαδρομή διαφυγής του δράστη της Φοινικούντας

O 22χρονος φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα μετά το στυγερό έγκλημα υποστήριξε πως χωρίστηκε από τον φερόμενο ως δράστη και διέφυγε διανύοντας μέρος της απόστασης έως την Καλαμάτα είτε περπατώντας στο νερό, είτε κολυμπώντας. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πρόκειται για μια απόσταση περίπου 45 μιλίων αν τη διανύσει κάποιος κολυμπώντας και 62,4 χλμ. αν τη διανύσει περπατώντας. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψιν πως μετά το διπλό φονικό ήταν βράδυ, με άσχημες καιρικές συνθήκες και σε μια διαδρομή δύσκολη με πολλά κακοτράχαλα και απόκρημνα σημεία, που κάνει την αστυνομία να αμφιβάλει ότι τη διένυσε. 

Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Πώς διένυσε την τόσο μεγάλη απόσταση ο δράστης;

Ωστόσο ο δικηγόρος του 22χρονου, Χ. Λυκούδης μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστήριξε πως ο εντολέας του θα μπορούσε να την κάνει, καθώς είναι ένας νεαρός άνδρας με καλή φυσική κατάσταση. Υποστήριξε επίσης πως ο νεαρός εμφανίστηκε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας σχεδόν 24 ώρες μετά το έγκλημα και πήρε το απόγευματινό express δρομολόγιο των 19:30 για να επιστρέψει στην Αθήνα. Επομένως, σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονικό διάστημα μέχρι τα φτάσει στα ΚΤΕΛ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όντως διένυσε τη συγκεκριμένη διαδρομή με τον τρόπο που κατέθεσε ο 22χρονος. 

 

Διαβάστε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top