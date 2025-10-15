Φοινικούντα: «Δεν τον πυροβόλησα εγώ», λέει ο φερόμενος ως εκτελεστής

Χωρίς τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας σε camping στη Φοινικούντα, με ολοένα και περισσότερα στοιχεία να έρχονται στο φως της δημοσιότητας, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Ο 22χρονος, φερόμενος ως συνεργός στη δολοφονία, ομολόγησε τη συμμετοχή του στο έγκλημα, ενώ κατονόμασε και ένα ακόμη άτομο το οποίο φέρεται να είναι ο εκτελεστής. Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε και τον δεύτερο νεαρό.

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας, μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τον εντολέα του και την ανάμειξή του στο έγκλημα.

«Πρόλαβα να κάνω μόνο μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι μέχρι στιγμής αρνείται την πράξη της φυσικής αυτουργίας. Δεν έφερε όπλο, δε σήκωσε όπλο, δεν πυροβόλησε», είπε ο κ. Γκαβέλας.

Φοινικούντα: Τι κατέθεσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του camping

Παράλληλα, στην ίδια εκπομπή τοποθετήθηκε και ο δικηγόρος του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του camping, κ. Γιάννης Βέρρας.

«Όσον αφορά την κατάθεση την οποία έδωσε χθες στους αστυνομικούς, πράγματι αυτό που γνωρίζω με ασφάλεια είναι ότι κλήθηκε να αναγνωρίσει τους πιθανούς δράστες. [...] Έχει διαρρεύσει ότι αναγνώρισε ένα πρόσωπο. Αυτό δεν μπορώ να το διαψεύσω, διότι όντως αναγνώρισε τον δράστη, ήταν αυτόπτης μάρτυρας και ο δράστης φαίνεται να μην είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά. Γνωρίζω ότι αναγνώρισε τον φερόμενο εξ αρχής ως φυσικό αυτουργό της ανθρωποκτονίας. Δεν ενέπλεξε καθόλου το έτερο πρόσωπο. Θα τοποθετηθώ με επιφύλαξη γιατί δεν έχω διαβάσει την κατάθεση, νομίζω ότι τον γνώριζε πάρα πολύ τυπικά σε προηγούμενο χρόνο. Αν τον είδε δηλαδή χθες και του τον έδειξαν και αυτόν... Δεν τον είδε όμως το συμβάν».

Η διαδρομή διαφυγής του συνεργού από την Φοινικούντα στην Καλαμάτα

O 22χρονος φερόμενος ως συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα μετά το στυγερό έγκλημα υποστήριξε πως χωρίστηκε από τον φερόμενο ως δράστη και διέφυγε διανύοντας μέρος της απόστασης έως την Καλαμάτα είτε περπατώντας στο νερό, είτε κολυμπώντας. Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πρόκειται για μια απόσταση περίπου 45 μιλίων αν τη διανύσει κάποιος κολυμπώντας και 62,4 χλμ. αν τη διανύσει περπατώντας. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψιν πως μετά το διπλό φονικό ήταν βράδυ, με άσχημες καιρικές συνθήκες και σε μια διαδρομή δύσκολη με πολλά κακοτράχαλα και απόκρημνα σημεία, που κάνει την αστυνομία να αμφιβάλει ότι τη διένυσε.

Ωστόσο ο δικηγόρος του 22χρονου, Χ. Λυκούδης μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», υποστήριξε πως ο εντολέας του θα μπορούσε να την κάνει, καθώς είναι ένας νεαρός άνδρας με καλή φυσική κατάσταση. Υποστήριξε επίσης πως ο νεαρός εμφανίστηκε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας σχεδόν 24 ώρες μετά το έγκλημα και πήρε το απόγευματινό express δρομολόγιο των 19:30 για να επιστρέψει στην Αθήνα. Επομένως, σύμφωνα με τον ίδιο, το χρονικό διάστημα μέχρι τα φτάσει στα ΚΤΕΛ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όντως διένυσε τη συγκεκριμένη διαδρομή με τον τρόπο που κατέθεσε ο 22χρονος.

