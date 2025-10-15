Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»

Πολλά κενά φαίνεται να έχει η κατάθεση του 22χρονου, ο οποίος εμφανίστηκε στη ΓΑΔΑ χθες και ομολόγησε ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε πως σκοπός του δεν ήταν να σκοτώσει τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αλλά να τον εκβιάσει για να του δώσει χρήματα, ώστε να μην αποκαλύψει ότι τον κακοποίησε σεξουαλικά.

Όπως είπε ο δικηγόρος του Χ. Λυκούδης στο Πρωινό του ΑΝΤ1 πριν από τρία χρόνια, σε ηλικία 19 ετών, ο πελάτης του έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μέσα σε μια σκηνή.

«Έγινε μέσα σε μια σκηνή χωρίς τη συναίνεση του εντολέα μου. Για τον λόγο αυτό και με την επίκληση αυτού του περιστατικού, ο εντολέας μου τον απείλησε τότε ότι θα διαδώσει αυτό το γεγονός και του απέσπασε χρήματα», είπε ο κ. Λυκούδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο και οι δύο προηγούμενες επιθέσεις σε βάρος του 68χρονου είχαν γίνει για τον ίδιο σκοπό, να του αποσπάσει δηλαδή χρήματα, σε αντάλλαγμα της σιωπής του.

Υποστήριξε ακόμα ότι γνώριζε πως ο άλλος 22χρονος είχε μαζί του όπλο, αλλά δε θα πήγαινε στο κάμπινγκ για να σκοτώσει, καθώς εκεί βρίσκονταν περίπου 120 παραθεριστές.

Φοινικούντα: Ήξεραν από νωρίς ποιοι ήταν οι δράστες

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών είχαν ταυτοποιήσει τους δύο εμπλεκόμενους, είχαν εντοπίσει τις διευθύνσεις τους στην Καλλιθέα από την περασμένη Παρασκευή. και τους παρακολουθούσαν.

Δεν προχώρησαν όμως σε συλλήψεις, καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τυχόν εμπλοκή κι άλλων προσώπων στην υπόθεση, κάτι που δεν έχει αποκλειστεί.

Το αρχικό σενάριο της αστυνομίας ήταν να γίνουν οι συλλήψεις στο τέλος αυτής της εβδομάδας, όμως οι ενέργειες επισπεύσθηκαν αναγκαστικά λόγω της δημοσίευσης του βίντεο με τους δύο δράστες στο σκούτερ και την παράδοση του 22χρονου.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνες και βρήκαν τα ρούχα που φορούσαν οι νεαροί εκείνη τη μέρα, καθώς και κράνη μοτοσικλέτας. Δε βρέθηκε όμως το όπλο του εγκλήματος, το οποίο κανείς από τους δύο δεν έχει αποκαλύψει πού το πέταξαν, όπως και το τηλέφωνο του φερόμενου ως συνεργού, το οποίο, όπως φέρεται να είπε ότι το πέταξε μετά το έγκλημα. Αναζητείται ακόμα το σκούτερ, με το οποίο πήγαν οι δυο τους στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο φερόμενος ως δράστης είχε δανειστεί το σκούτερ από γνωστό του και θεωρείται ζήτημα χρόνου να βρεθεί. Επίσης ο ίδιος δεν είχε πετάξει το κινητό του, αλλά είχε αλλάξει την κάρτα sim.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες μετήχθησαν αργά το βράδυ στην Καλαμάτα και αναμένεται να σταλεί η δικογραφία στον εισαγγελέα της περιοχής, προκειμένου να ασκηθεί δίωξη σε βάρος τους και να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, ώστε στη συνέχεια να παραπεμφθούν στον ανακριτή.

Φοινικούντα: Ψάχνουν για ηθικό αυτουργό

Παράλληλα οι έρευνες για την εμπλοκή κι άλλων προσώπων συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθεί η άρση απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών ώστε να διαπιστωθεί αν και με ποιους υπήρξε επικοινωνία των δύο νεαρών τις επίμαχες ώρες πριν και μετά το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ υπήρξε ένα τηλεφώνημα από το κινητό που είχαν μαζί τους οι δύο 22χρονοι έξω από το κάμπινγκ, πριν μπει μέσα ο φυσικός αυτουργός.

Η κλίση αυτή ενεργοποιεί κεραία στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία βρίσκεται και το κάμπινγκ. Το τηλεφώνημα αυτό που έγινε, έγινε σε μια συσκευή που βρίσκεται δηλαδή κοντά στο κάμπινγκ.

Η συσκευή που δέχθηκε το τηλεφώνημα στη συνέχεια έκλεισε και δεν έχει δεχθεί κανένα άλλο τηλεφώνημα από την ημέρα της δολοφονίας μέχρι τώρα.

Φοινικούντα: Τους παρακολουθούσαν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Σάββατο το μεσημέρι, αυτοκίνητο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος βρισκόταν στην Οδό Ματζαγριωτάκη, σε απόσταση 200 - 300 μέτρων από εκεί που μένουν οι δύο νεαροί.

Ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης και ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του το είδαν το αυτοκίνητο αυτό και την Κυριακή το βράδυ συναντιούνται και ο φερόμενος ως συνεργός λέει στον άλλον μήπως πρέπει να παραδοθούν. Εκείνος αρνείται και την άλλη μέρα το πρωί ο συνεργός παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ.

Φοινικούντα: Η γνωριμία με τον ανιψιό και το «κολύμπι» έως την Καλαμάτα

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος συνεργός στην κατάθεσή του φέρεται να είπε πως γνώριζε τον ανιψιό του 68χρονου θύματος. Όπως φέρεται να κατέθεσε, τον γνώρισε σε μια καφετέρια στο Κολωνάκι κι εκείνος του πρότεινε να κάνει διακοπές δωρεάν στο κάμπινγκ του θείου του.

Για όσο διάστημα δε έμενε στο κάμπινγκ έκανε παρέα σε μεγαλύτερες κυρίες και έβγαζε, όπως φέρεται να είπε, ένα χαρτζιλίκι.

Τέλος πολλά κενά παρουσιάζει η ιστορία του 22χρονου συνεργού για τον τρόπο που διέφυγε από τη Φοινικούντα. Όπως είπε κολύμπησε και σε ένα κομμάτι περπάτησε δια θαλάσσης μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί πήρε το ΚΤΕΛ για Αθήνα.

Ωστόσο ήταν νύχτα, ο καιρός ήταν πολύ κακός για να κολυμπήσει κάποιος στη θάλασσα, ενώ και η απόσταση είναι εξαιρετικά μεγάλη για να τη διανύσει κάποιος είτε κολυμπώντας, είτε περπατώντας. Ενδεικτικό είναι ότι η απόσταση από τη Φοινικούντα για Καλαμάτα κολυμπώντας είναι 45 μίλια και περπατώντας 38 χλμ.

Άρα αυτό που ερευνούν οι αρχές είναι αν κάποιος να τον φυγάδευσε, πιθανόν αυτό το τρίτο πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησαν πριν το φονικό.