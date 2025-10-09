Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό

Κοντά στα ίχνη του του νεαρού δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα βρίσκονται οι αρχές.
Σύμφωνα με τoν Γιάννη Κατσιαμάκα, επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης γνωρίζει καλά την περιοχή, καθώς επέλεξε ως οδό διαφυγής έναν δρόμο μέσα από χωριά και όχι τον κεντρικό, καινούργιο δρόμο που οδηγεί στους Γαργαλιάνους.
Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» κάμερες τον έχουν «πιάσει» να περνά την Κυπαρισσία και να φτάνει στη Ζαχάρω, δηλαδή να περνά στον νομό Ηλείας, όπου και στρέφονται πλέον οι έρευνες για τον εντοπισμό του.
Μεσσηνία: Δύο επιθέσεις είχε δεχθεί στο παρελθόν ο ιδιοκτήτης του camping
Ο ιδιωτικός ερευνητής Γ. Χριστοδούλου, μιλώντας στην εκπομπή υποστήριξε πως το κίνητρο της δολοφονίας είναι κυρίως οικονομικό, αλλά και ερωτικό.
Μεσσηνία: Το ύποπτο μηχανάκι «χάνεται» στην Πύλο – Νέο βίντεο
«Το θύμα άλλαζε τις διαθήκες του κάθε λίγο και λιγάκι. Ενδεχομένως να είχε υποσχεθεί στον φερόμενο ως δράστη ότι θα τον συμπεριλάβει στη διαθήκη του. Για κάποιο όμως λόγο , άγνωστο πώς, έμαθε ότι δε θα είναι στη διαθήκη. Το πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχουν δύο τρίγωνα, ένα οικονομικό κι ένα ερωτικό. Είναι κοινό μυστικό αυτό», είπε.
Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του
Μεσσηνία: Η προσαγωγή ενός υπόπτου και η κατάθεση ενός 17χρονου
Παράλληλα, όπως είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, η αστυνομία προσήγαγε έναν νεαρό άνδρα με τα χαρακτηριστικά που είχε περιγράψει ο ανιψιός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού.
Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
Μάλιστα κάλεσε τον ανιψιό για αναγνώριση, όμως εκείνος είπε πως δεν είναι το άτομο που σκότωσε τον θείο του και τον επιστάτη του camping.
Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει
Επίσης οι αστυνομικοί εξέτασαν για αρκετή ώρα έναν 17χρονο, ο οποίος σχετιζόταν με τα δύο θύματα και ταίριαζε με την περιγραφή του ανιψιού. Αποδείχθηκε όμως ότι ούτε κι εκείνος έχει σχέση με το έγκλημα, αλλά μπορεί να εισφέρει πληροφορίες σχετικά με ανθρώπους με τους οποίους είχαν επαφές οι δύο άνδρες κι ενδεχομένως να ήθελαν το κακό τους.
Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη
Οι απαντήσεις φαίνεται να βρίσκονται στη διαθήκη του 72χρονου, η οποία και θα ανοίξει αύριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην εξυγίανση της υπόθεσης και σύντομα θα καταφέρει να συλλάβει τον δράστη.