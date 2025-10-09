Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό

Κοντά στα ίχνη του του νεαρού δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα βρίσκονται οι αρχές.

Σύμφωνα με τoν Γιάννη Κατσιαμάκα, επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης γνωρίζει καλά την περιοχή, καθώς επέλεξε ως οδό διαφυγής έναν δρόμο μέσα από χωριά και όχι τον κεντρικό, καινούργιο δρόμο που οδηγεί στους Γαργαλιάνους.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» κάμερες τον έχουν «πιάσει» να περνά την Κυπαρισσία και να φτάνει στη Ζαχάρω, δηλαδή να περνά στον νομό Ηλείας, όπου και στρέφονται πλέον οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γ. Χριστοδούλου, μιλώντας στην εκπομπή υποστήριξε πως το κίνητρο της δολοφονίας είναι κυρίως οικονομικό, αλλά και ερωτικό.

«Το θύμα άλλαζε τις διαθήκες του κάθε λίγο και λιγάκι. Ενδεχομένως να είχε υποσχεθεί στον φερόμενο ως δράστη ότι θα τον συμπεριλάβει στη διαθήκη του. Για κάποιο όμως λόγο , άγνωστο πώς, έμαθε ότι δε θα είναι στη διαθήκη. Το πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχουν δύο τρίγωνα, ένα οικονομικό κι ένα ερωτικό. Είναι κοινό μυστικό αυτό», είπε.

Μεσσηνία: Η προσαγωγή ενός υπόπτου και η κατάθεση ενός 17χρονου

Παράλληλα, όπως είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, η αστυνομία προσήγαγε έναν νεαρό άνδρα με τα χαρακτηριστικά που είχε περιγράψει ο ανιψιός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού.

Μάλιστα κάλεσε τον ανιψιό για αναγνώριση, όμως εκείνος είπε πως δεν είναι το άτομο που σκότωσε τον θείο του και τον επιστάτη του camping.

Επίσης οι αστυνομικοί εξέτασαν για αρκετή ώρα έναν 17χρονο, ο οποίος σχετιζόταν με τα δύο θύματα και ταίριαζε με την περιγραφή του ανιψιού. Αποδείχθηκε όμως ότι ούτε κι εκείνος έχει σχέση με το έγκλημα, αλλά μπορεί να εισφέρει πληροφορίες σχετικά με ανθρώπους με τους οποίους είχαν επαφές οι δύο άνδρες κι ενδεχομένως να ήθελαν το κακό τους.

Οι απαντήσεις φαίνεται να βρίσκονται στη διαθήκη του 72χρονου, η οποία και θα ανοίξει αύριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην εξυγίανση της υπόθεσης και σύντομα θα καταφέρει να συλλάβει τον δράστη.