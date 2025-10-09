Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό

Τα μυστικά της διαθήκης και η προσαγωγή ενός υπόπτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 18:52 Μπαμπάς και μαμά… αλλά και ερωτευμένοι: Το νέο ταξίδι Μπόμπα-Τανιμανίδη
09.10.25 , 18:47 «Αυτόματα» πρόστιμα έως 2.000 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ ή τέλη
09.10.25 , 18:44 Cash or Trash: Πωλητής απέρριψε μεγαλύτερη προσφορά για χάρη του Παγώνη
09.10.25 , 18:27 Peugeot 3008: Τα προσόντα που το πάνε στην κορυφή
09.10.25 , 18:06 Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
09.10.25 , 17:50 Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του κόμματός μας αν θέλει
09.10.25 , 17:50 Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια
09.10.25 , 17:20 Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!
09.10.25 , 16:59 Γιος Σήφη Βαλυράκη: Ήταν δολοφονία ο θάνατος του πατέρα μου
09.10.25 , 16:57 Φεστιβάλ Ιεράπετρας: Μουσική, χορός και θεατρικά σεμινάρια
09.10.25 , 16:57 Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
09.10.25 , 16:09 First Dates: Πρεμιέρα με ρομαντικά ραντεβού και εκπλήξεις
09.10.25 , 15:54 Τζορτζ Μπάλντοκ: Ένας Χρόνος Από Τον Θάνατό Του
09.10.25 , 15:52 Αντίθεση Αφροδίτης- Κρόνου: Τα ζώδια που θα δυσκολευτούν στις σχέσεις
09.10.25 , 15:47 Νικήτας Τσακίρογλου: «Tώρα λέω πολύ περισσότερο το "σ'αγαπώ” στη Χρυσούλα»
Τέλος στις οικογενειακές μάχες για τις περιουσίες
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Αττικόν: Πάνω από 100 τραύματα από πιρούνι έχει η έγκυος σε σώμα & πρόσωπο
Δανάη Παππά: Απαντά πρώτη φορά για το περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό
Συγκλονίζει η Καλομοίρα: Η εξομολόγηση για τη μάχη με την κατάθλιψη
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με μαχαίρι - Στην εντατική 12χρονος
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
Ο Δημήτρης Δεμερτζής κατάφερε την πιο γρήγορη αγορά στο Cash or Trash!
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κοντά στα ίχνη του του νεαρού δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα βρίσκονται οι αρχές. 

Σύμφωνα με τoν Γιάννη Κατσιαμάκα, επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης γνωρίζει καλά την περιοχή, καθώς επέλεξε ως οδό διαφυγής έναν δρόμο μέσα από χωριά και όχι τον κεντρικό, καινούργιο δρόμο που οδηγεί στους Γαργαλιάνους. 

Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» κάμερες τον έχουν «πιάσει» να περνά την Κυπαρισσία και να φτάνει στη Ζαχάρω, δηλαδή να περνά στον νομό Ηλείας, όπου και στρέφονται πλέον οι έρευνες για τον εντοπισμό του. 

Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό

Μεσσηνία: Δύο επιθέσεις είχε δεχθεί στο παρελθόν ο ιδιοκτήτης του camping

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γ. Χριστοδούλου, μιλώντας στην εκπομπή υποστήριξε πως το κίνητρο της δολοφονίας είναι κυρίως οικονομικό, αλλά και ερωτικό. 

Μεσσηνία: Το οικονομικό κι ερωτικό τρίγωνο πίσω από το φονικό

Μεσσηνία: Το ύποπτο μηχανάκι «χάνεται» στην Πύλο – Νέο βίντεο

«Το θύμα άλλαζε τις διαθήκες του κάθε λίγο και λιγάκι. Ενδεχομένως να είχε υποσχεθεί στον φερόμενο ως δράστη ότι θα τον συμπεριλάβει στη διαθήκη του. Για κάποιο όμως λόγο , άγνωστο πώς, έμαθε ότι δε θα είναι στη διαθήκη.  Το πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να είναι από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Υπάρχουν δύο τρίγωνα, ένα οικονομικό κι ένα ερωτικό. Είναι κοινό μυστικό αυτό», είπε. 

Μεσσηνία: Τα τελευταία λόγια του δράστη πριν εκτελέσει τα θύματά του

Μεσσηνία: Η προσαγωγή ενός υπόπτου και η κατάθεση ενός 17χρονου

Παράλληλα, όπως είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, η αστυνομία προσήγαγε έναν νεαρό άνδρα με τα χαρακτηριστικά που είχε περιγράψει ο ανιψιός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού. 

Μεσσηνία: Αυτός είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Μάλιστα κάλεσε τον ανιψιό για αναγνώριση, όμως εκείνος είπε πως δεν είναι το άτομο που σκότωσε τον θείο του και τον επιστάτη του camping. 

Μεσσηνία: Τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία – Άφησε τον ανιψιό να ζήσει

Επίσης οι αστυνομικοί εξέτασαν για αρκετή ώρα έναν 17χρονο, ο οποίος σχετιζόταν με τα δύο θύματα και ταίριαζε με την περιγραφή του ανιψιού. Αποδείχθηκε όμως ότι ούτε κι εκείνος έχει σχέση με το έγκλημα, αλλά μπορεί να εισφέρει πληροφορίες σχετικά με ανθρώπους με τους οποίους είχαν επαφές οι δύο άνδρες κι ενδεχομένως να ήθελαν το κακό τους. 

Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη

Οι απαντήσεις φαίνεται να βρίσκονται στη διαθήκη του 72χρονου, η οποία και θα ανοίξει αύριο. Πληροφορίες αναφέρουν πως η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην εξυγίανση της υπόθεσης και σύντομα θα καταφέρει να συλλάβει τον δράστη. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top