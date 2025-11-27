Κατερίνα Γκαγκάκη: «Είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο 690 μέρες»

Καλεσμένη στο podcast Restart ήταν η Κατερίνα Γκαγκάκη, σε μια εξομολόγηση εφ’ όλης της ύλης.

Η διευθύντρια επικοινωνίας του OPEN μίλησε στη Λιλή Πυράκη για την πορεία της, τις δύσκολες στιγμές, την απώλεια των γονιών της και τις διατροφικές διαταραχές.

«Φαινομενικά τη διαχειρίστηκα εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και ένιωθα πάρα πολύ δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή. Τούρμπο. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι την περίοδο, ειδικά όταν έχασα τη μαμά μου, η οποία ήταν άρρωστη το τελευταίο διάστημα, ήταν από τις πιο ενεργητικές και κοινωνικές και εξωστρεφείς περιόδους της ζωής μου. Γιατί για κάποιο λόγο, εμένα μου έδινε δύναμη το ότι… Δεν ξέρω, το ότι έδειχνα ότι ήμουν δυνατή; Αυτή που είναι έτσι ενώ περνάει και όλο αυτό… Άρα, φαντάζομαι ότι δεν στάθηκα ποτέ για να το σκεφτώ», είπε αρχικά.

«Είχα σκεφτεί αρκετά πριν. Τον μπαμπά μου τον έχασα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία γιατί είχε συμβεί και ένα περιστατικό που είχαμε στην πρωινή εκπομπή, όπου ήταν μια δύσκολη ατμόσφαιρα. Ήταν και κορωνοϊός, στην πρώτη καραντίνα. Οπότε ήταν ένα πράγμα δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω να σου πω τι βαραίνει περισσότερο. Τα συνειδητοποίησα όλα και γράψανε σε έμενα αρκετά αργότερα, όταν ξεκίνησε μια θεωρητικά κανονικότητα. Και τότε είπα, “κοίτα να δεις, τίποτα δεν έχεις αντιμετωπίσει τόσα χρόνια”», πρόσθεσε.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη με τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή το 2020 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για τις κρίσεις βουλιμίας, η Κατερίνα Γκαγκάκη ανέφερε: «Πώς να στο περιγράψω… καταρχήν δεν θεωρώ ότι περνάει. Θεωρώ ότι όσοι έχουν τέτοια ζητήματα και όσες, είναι ζητήματα τα οποία πάντα υποβόσκουν και πάντα υπάρχει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει το περιβάλλον για να ξαναβγούν. Για κάποιον απροσδιόριστό λόγο και δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου, είμαι χωρίς σημαντικό βουλιμικό επεισόδιο, εδώ και 690 κάτι μέρες. Το ‘90 κάτι’ το λέω γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τι έγραψα στο τετράδιο χτες».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Κατερίνας Γκαγκάκη στη Λιλή Πυράκη