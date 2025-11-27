Αστυνομικός της Βουλής: «Είναι μία ''φούσκα''. Τα παιδιά είναι άθικτα»

Η υπόθεση του αστυνομικού της Βουλής είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Έναν χρόνο μετά ο ίδιος «σπάει» τη σιωπή του και κάνει δηλώσεις για πρώτη φορά μέσα από τις φυλακές της Τρίπολης, όπου κρατείται.

Σε μία συνέντευξη περίπου 50 λεπτών, ο αστυνομικός μιλά στη Ρούλα Κουσκουρή και τις «Αλήθειες με τη Ζήνα» και απαντά σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν, τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία ότι είναι αθώος και τίποτα όλα για όσα κατηγορείται δεν άπτεται της πραγματικότητας. Δεν έχει, όπως ισχυρίζεται, κακοποιήσει ούτε τη γυναίκα αλλά ούτε και τα παιδιά τους, ενώ πιστεύει ότι όλα άλλαξαν μετά τη νοσηλεία της συζύγου του σε ψυχιατρική κλινική.

«Είναι μια υπόθεση η οποία θα αποδειχθεί ότι είναι μια τεράστια φούσκα. Θα σας πω μόνο ότι μετά από έναν χρόνο ταλαιπωρίας, με έχουν κάνει φύλλο και φτερό, δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα, κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει όλα αυτά. Δεν στοιχειοθετείται καμία μα καμία κατηγορία».

Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις των παιδιών και της εν διαστάσει συζύγου

«Όσον αφορά τα παιδιά μου, πάντα ήμουν πολύ τυπικός και πολύ σοβαρός απέναντί τους. Σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές που έχω στα χέρια μου, τα παιδιά είναι άθικτα. Όσον αφορά αυτό που λέγανε στην τηλεόραση, για την πειραγμένη, τη δεύτερη, τη μεσαία μου την κόρη... Θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι έχουν γίνει δύο εξετάσεις, και από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία αλλά και από το Παίδων. Δεν φαίνεται από πουθενά ότι υπάρχει βιασμός. Από πουθενά, είμαι ξεκάθαρος σε αυτό», τονίζει αρχικά. «Τα παιδιά μου ήταν πεντακάθαρα, το ίδιο και η γυναίκα μου».

Όσον αφορά ένα εύρημα στην μεσαία κόρη του, 13 ετών σήμερα, αναφέρει: «Ό,τι είπα και στον ανακριτή θα πω και σε εσάς. Από ό,τι είχα ακούσει από τη γυναίκα μου. Η μεσαία μου η κόρη χρησιμοποιούσε δύο αντικείμενα. Έχω αναφέρει στον ανακριτή τι μπορεί να έχει συμβεί. Ένα ατύχημα, δηλαδή, που προκάλεσε η ίδια, αλλά δεν υπάρχει ρήξη παρθενικού υμένα, το ξεκαθαρίζω».

Όντως, όπως είχε γίνει γνωστό, στο ένα κορίτσι εντοπίστηκε σημαντικό εύρημα που μπορεί να αποτελεί δείγμα σεξουαλικής κακοποίησης. Στα άλλα τους παιδιά δεν έχουν βρεθεί ίχνη σεξουαλικής κακοποίησης, οι ειδικοί - ωστόσο - βεβαιώνουν πως αυτό δε σημαίνει ότι αποκλείεται να έχουν συμβεί κιόλας.

Από τη μεριά της, η μητέρα των παιδιών σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Τατιάνα Στεφανίδου είχε περιγράψει πως ο σύζυγος της κακοποιούσε τα κορίτσια τους, ενώ ταυτόχρονα έβαζε την ίδια να συνευρίσκεται ερωτικά με τον γιο της.

Η νοσηλεία της εν διαστάσει συζύγου στο ψυχιατρείο

«Η γυναίκα μου από πέρσι τον Φλεβάρη που νοσηλεύτηκε στο ψυχιατρείο δυστυχώς έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Ήταν μια κατάσταση που δεν μπόρεσα να τη διαχειριστώ. Είναι ψυχωτική, έχει σχιζοφρένεια, παίρνει βαρύτατη φαρμακευτική αγωγή. Βαρύτατη φαρμακευτική αγωγή, η οποία όταν έμεινε έγκυος στην έκτη εγκυμοσύνη, αυτά τα φάρμακα διακόπηκαν απότομα. Το σύνδρομο στέρησης που επήλθε μετά μας έφερε σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Όποιος δεν έχει ζήσει την κατάσταση που έζησα εγώ πέρυσι στο Φλεβάρη δεν μπορεί να ξέρει τίποτα», και προσθέτει «Θέλω να σας τονίσω ότι αυτό και απ' τα ιατρικά της έγγραφα δεν προκύπτει από πουθενά ούτε είχε αναφέρει ποτέ κακοποίηση στο ψυχιατρείο που ήταν».

«Ένας άνθρωπος που βιάζονται τα παιδιά του, που κακοποιείται ο ίδιος και βιάζεται όπως λέει. Θα ζήταγε συνεπιμέλεια;».

Οι ερωτικές συνευρέσεις με τον γιο

«Δεν έχουν συμβεί ποτέ αυτά τα πράγματα. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας της. Δεν έχουν συμβεί ποτέ. Είναι αμαρτία, είναι αμαρτία και το λέω δημόσια, να κατηγορείται και να στοχοποιείται ένα δεκαπενταμισάχρονο παιδί, το οποίο είναι ένα υπέροχο παλικάρι, και να ακούει τέτοια πράγματα από το στόμα της ίδιας της μητέρας. Είναι αμαρτία από τον Θεό. Θα σας πω μόνο ότι έφτασε στο σημείο -τέτοια ήταν η συναισθηματική της διαταραχή- να κάνει μήνυση στον ίδιο της τον γιο για ενδοοικογενειακή, μόνο επειδή είχε αντίθετη άποψη. Τι καταλάβατε εσείς από αυτό; Στο ίδιο της το παιδί. Πήρε ένα δεκατετράχρονο παιδί και πήγε και του έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή».

Η κακοποίηση της εν διαστάσει συζύγου

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η 35χρονη, επίσης αστυνομικός, εν διαστάσει σύζυγός του αναφέρθηκε στα «βασανιστήρια» στα οποία, όπως λέει την υπέβαλε ενώ είχαν πέσει και τα μαλλιά της λόγω όλων όσων βίωνε.

Τι απαντά εκείνος; «Θα πω για τα μαλλιά γιατί έπαιξε πάρα πολύ αυτό για τα μαλλιά. Είχε κάνει ντεκαπάζ, είχαν καεί τα μαλλιά της και έπεσαν μόνα τους, τόσο απλό. Δεν υπάρχουν ούτε δράκοι, ούτε φαντάσματα πουθενά στην ιστορία. Έκανε ένα ντεκαπάζ και έπεσαν τα μαλλιά της».

«Για μένα αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα της ζωής μου. Είναι ο έρωτας της ζωής μου. Μου έχει κάνει έξι υπέροχα δώρα. Τα παιδιά μου είναι για μένα ό,τι καλύτερο υπάρχει στη ζωή μου. Αλλά πλέον δε θέλω καμία μα καμία μα καμία επαφή με αυτόν τον άνθρωπο ξανά. Τα συναισθήματά μου είναι στεναχώρια. Πολύ μεγάλη στεναχώρια. Βρίσκομαι διαρκώς σε σοκ. Με κρατάνε με φάρμακα που δεν είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου».

«Ο ανακριτής έχει δει 37 βίντεο με εμένα και τη γυναίκα μου, τα οποία κράτησα για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Ποτέ μα ποτέ δεν ήμουν βίαιος και δεν έκανα κάτι που δεν ήθελε».

Το πορνογραφικό υλικό και οι κατηγορίες

Η 35χρονη έχει καταθέσει πως ο κατηγορούμενος βιντεοσκοπούσε τις αρρωστημένες πράξεις του με εκείνη και τα παιδιά.

«Έχω δηλώσει στον ανακριτή τις συσκευές μου. Είναι ένα λάπτοπ, ένα τάμπλετ, ένα κινητό, η φωτογραφική μηχανή και δύο στικάκια. Τα κάνανε φύλλο και φτερό. Θέλω να τονίσω ότι εγώ και ο δικηγόρος μου εξ αρχής τονίζαμε ότι δεν υπάρχει κάτι. Πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Δε βρέθηκε τίποτα, μα τίποτα απολύτως. Και θέλω να τονίσω ότι η γυναίκα μου έλεγε ότι κατέγραφα τις στιγμές του 2016. Η συγκεκριμένη κάμερα και το τρίποδο αγοράστηκαν το Μάρτιο του 2022».

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η δίκη του αστυνομικού έχει οριστεί για τις 7 Ιανουρίου. Ο 46χρονος αντιμετωπίζει 12 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμό κατ’ εξακολούθηση, βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του. Επίσης το ζευγάρι κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου από οικείο, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες βαρύνουν τον 46χρονο. Πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση. Ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, ενδοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενδοεικογενειακή παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή.

