Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Οι αναποδιές και ο «κακός οιωνός»

Τι συνέβη σε κοπή πίτας ομογενών στην Κωνσταντινούπολη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αρκετές αναποδιές σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την κοπή της πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, η εκδήλωση σημαδεύτηκε από… «τρία κακά».

Το πρώτο σημειώθηκε στην έναρξη της εκδήλωσης, όταν κόπηκε το ρεύμα και η αίθουσα βυθίστηκε στο σκοτάδι. 

Το δεύτερο έγινε όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης ξεκίνησε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Το μαχαίρι που του έδωσαν έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν ένα άλλο. Για να… τριτώσει όμως το κακό και το δεύτερο μαχαίρι ήταν ελαττωματικό γιατί στράβωσε. 

Όλα αυτά δεν έμειναν ασχολίαστα από τον κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος πριν ολοκληρώσει την κοπή της πίτας είπε:

«Κακός οιωνός».
 

