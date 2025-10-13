Πότε ξεκινά η δίκη του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του

Αποτάχθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star


Εκτός Αστυνομίας βρίσκονται πλέον ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του, που κατηγορούνται για την αδιανόητη υπόθεση με τους βιασμούς και τα βασανιστήρια των παιδιών τους. 

Αστυνομικός Βουλής: Η νέα ζωή της συζύγου του μετά την προφυλάκισή του

Όπως μετέδωσε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η Τασούλα Παπανικολάου, το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο αποφάσισε την απόταξή τους.

Υπόθεση αστυνομικού Βουλής: Τι έδειξε το τεστ DNA για το τελευταίο παιδί

Την Παρασκευή έγινε η ακρόασή τους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η γυναίκα παρουσιάστηκε συνοδευόμενη από τους γονείς της και τον δικηγόρο της, ενώ ο προφυλακισμένος στις φυλακές Τρίπολης αστυνομικός της Βουλής εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο του. Η αποφαση ήταν απόταξη, που σημαίνει ότι δε θα πληρώνονται πια από το ελληνικό δημόσιο.

Και οι δύο προσέφυγαν στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αστυνομικός Βουλής

Αστυνομικός Βουλής: Το κατηγορητήριο

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ: βιασμοί των παιδιών αλλά και της συζύγου του, γενετήσιες πράξεις και βασανιστήρια σε μία υπόθεση που μας είχε αφήσει με το στόμα ανοιχτό.

Η δίκη τους έχει προσδιοριστεί για τις αρχές Ιανουαρίου.

Τα πέντε παιδιά τους βρίσκονται ακόμη σε δομές και σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα έχει χάσει την επιμέλεια και του έκτου παιδιού τους, που έφερε πρόσφατα στη ζωή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
