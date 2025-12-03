Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πήρα φάρμακα μια περίοδο που δεν ήμουν καλά ψυχικά»

Η αποκάλυψη του παρουσιαστή στο The 2Night Show

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια προσωπική εξομολόγηση πέρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από το The 2Night Show με αφορμή τον καλεσμένο του φαρμακοποιό, Θεμιστοκλή Τσίτσο. 

Ο παρουσιαστής του ANT1 αναφέρθηκε στην περίοδο που έκανε αγωγή προκειμένου να επανέλθει ψυχικά.  

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος!»

«Έχω πάρει φάρμακα την περίοδο που δεν ήμουν καλά ψυχικά και μιλάω πολύ άνετα για αυτό. Υπάρχει ένα ταμπού όταν λέω ότι έχω πάρει ψυχοφάρμακα και με κοιτούσανε πολλές φορές», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και συμπλήρωσε: «Χωρίς εκείνη την αγωγή δε θα ήμουν εδώ σήμερα».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πήρα φάρμακα μια περίοδο που δεν ήμουν καλά ψυχικά»

Ο Θεμιστοκλής Τσίτσος απάντησε: «Είναι εργαλείο Γρηγόρη τα φάρμακα. Να τα παίρνουμε στη σωστή δόση όταν τα χρειαζόμαστε για ένα διάστημα. Θα τα χαρακτήριζα όπως την πάνα στα μωρά. Μαθαίνουν μέχρι να μάθουν να τα κάνουν μόνα τους». 

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έβγαλε τον μπαμπά του στην εκπομπή του!

Ο παρουσιαστής έχει περιγράψει πως για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέφερε από έντονες κρίσεις πανικού. Έχει αναφέρει πως η πίεση της δουλειάς κι ο πρωταθλητισμός στην τηλεόραση (ειδικά την περίοδο που έκανε πρωινό στο Mega) λειτούργησαν σωρευτικά, οδηγώντας τον σε σημείο να μην μπορεί να διαχειριστεί την καθημερινότητά του. 

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη σύντροφό του, Νάνσυ Αντωνίου

Σε εξομολογήσεις του έχει μιλήσει για μια περίοδο που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «σκοτάδι». Περιέγραψε συμπτώματα ανηδονίας (αδυναμία να αντλήσει ευχαρίστηση από οτιδήποτε), λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δε χαιρόμουν με τίποτα», παρόλο που επαγγελματικά βρισκόταν στην κορυφή.

