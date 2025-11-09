Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έβγαλε τον μπαμπά του στην εκπομπή του!

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής The Roadshow που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 9 Νοεμβρίου στον ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ταξίδεψε στον Νομό Ημαθίας.

Μάλιστα, σε μια στάση που έκανε στη Θεσσαλονίκη είχε και μια ξεχωριστή συνάντηση. Συγκεκριμένα, βρέθηκε με τον πατέρα του, Αναστάσιο.

«Συγνώμη, κύριε, που σας βάλαμε στη μέση», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μόλις κάθισε δίπλα στον πατέρα του και τον σύστησε στον συνεργάτη του, Διονύση, στη σπάνια αυτή τηλεοπτική συνάντηση.

«Μιας κι ήρθαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δώσαμε ραντεβού και με τον κύριο Τάσο! Αναστάσιος Αρναούτογλου. Δείτε τι έκανα, δείτε πατέρα», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια, ο πατέρας του παρουσιαστή δήλωσε πως δεν χρησιμοποιεί τα ΜΜΜ της συμπρωτεύουσας και πως κινείται με τα πόδια.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1973 στο Μόναχο της Γερμανίας. Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον μετεωρολόγο και πολιτικό, Σάκη Αρναούτογλου.

Η καριέρα του στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1991 στη Θεσσαλονίκη κι αργότερα συνεχίστηκε σε μεγάλα κανάλια της Αθήνας. Από το 2013 μέχρι σήμερα, βρίσκεται στον ΑΝΤ1.