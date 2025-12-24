Μαρία Καλάβρια: «Πήγα σε ψυχίατρο, χρειάστηκα αγωγή για να συνέλθω»

Όσα αποκάλυψε το πρώην μοντέλο, νυν επιχειρηματίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 17:43 Μαρίνα Ντεμολλάϊ: Γέννησε η πρώην παίκτρια του MasterChef
24.12.25 , 17:26 Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την αεροσυνοδό που χάθηκε στο μοιραίο Falcon 50
24.12.25 , 17:14 To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή
24.12.25 , 17:12 Μαρία Καλάβρια: «Πήγα σε ψυχίατρο, χρειάστηκα αγωγή για να συνέλθω»
24.12.25 , 17:00 Οι κάλτσες και οι εκπλήξεις της Λιλής Πυράκη στον σύζυγό της!
24.12.25 , 17:00 Ανασκόπηση 2025: Τα 3 θέματα που θα μας απασχολήσουν και το 2026
24.12.25 , 16:43 Σύλβα Ακρίτα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της
24.12.25 , 16:21 Βασίλης Καρράς: Φίλοι και συνεργάτες τον κρατούν ακόμα ζωντανό
24.12.25 , 16:00 Ψάχνεις συνταγή για το γιορτινό τραπέζι; Ο Γιώργος Ρήγας δίνει τη λύση!
24.12.25 , 15:54 TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά
24.12.25 , 15:44 Χριστούγεννα στα μπλόκα: Ποιοι δρόμοι άνοιξαν - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
24.12.25 , 15:05 Άση Μπήλιου: Πώς συμπεριφέρεται κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα
24.12.25 , 15:02 Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27/12 - Απεργούν οι ηθοποιοί
24.12.25 , 14:59 Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα
24.12.25 , 14:54 Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
Εξελίξεις στην Κρήτη: «Χάθηκε στα χωράφια» - Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είπε η Μαρία Καλάβρια στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Καλάβρια έδωσε μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη κι αναφέρθηκε στην απόφασή της να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού όταν βίωνε δυσκολίες εξαιτίας του διαζυγίου της, αλλά και στις επεμβάσεις που κατά καιρούς έχει κάνει.

Μαρία Καλάβρια: «Πήγα σε ψυχίατρο, χρειάστηκα αγωγή για να συνέλθω»

Η γνωστή επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο μίλησε την Τετάρτη μίλησε στο Happy Day όπου αναφέρθηκε σε όλα! Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι πήγε σε ψυχίατρο και πήρε αγωγή για να μπορέσει να συνέλθει μετά το διαζύγιό της. 

Μαρία Καλάβρια: Η ερώτηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που δεν απάντησε

«Πιο νέα, αν είχα χειριστεί κάποια πράγματα καλύτερα, νομίζω ότι θα είχα γλιτώσει από ταλαιπωρία ακόμα και στην προσωπική μου ζωή. Χρειάστηκα τη βοήθεια ειδικού για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρειάστηκε να πάρω και μια αγωγή για να μπορέσω να συνέλθω.

Μαρία Καλάβρια: «Πήγα σε ψυχίατρο, χρειάστηκα αγωγή για να συνέλθω»

Πέρασα διάφορες δυσκολίες… Πήγα σε ψυχίατρο. Έκλεινε τότε ένας μεγάλος κύκλος στη ζωή μου, ήταν το διαζύγιό μου μετά από 23 χρόνια γάμου. Οπότε αυτό το πράγμα έπρεπε να το επεξεργαστώ. Ήταν δική μου απόφαση. Έγιναν οι σωστές κινήσεις. Έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι που σου είπα ότι θα έπρεπε να το έχω αποφασίσει πιο νωρίς», εξομολογήθηκε.

Μαρία Καλάβρια: Το υπέρογκο χρηματικό πόσο που πήρε για πασαρέλα - Κάθεστε;

Παράλληλα η Μαρία Καλάβρια αναφέρθηκε και στα παιδιά της, αποκαλύπτοντας ότι είναι φίλη μαζί τους αλλά δεν ανακατεύεται στα προσωπικά τους ζητήματα:«Δεν είμαι η κλασική μαμά… Είμαι πιο πολύ η μαμά φίλη, που δεν ανακατεύεται στα προσωπικά τους αλλά θα τους δώσω συμβουλές. Ο γιος μου θυμάμαι ότι έξω από την πόρτα του είχε “X”, ακόμα και στο τηλέφωνο με είχε FBI. Εντάξει, έμπαινα να τσεκάρω πράγματα αλλά μέχρι εκεί. Έχω ψάξει πράγματα, έχω ανοίξει συρτάρια, το έχω κάνει κι αυτό στην εφηβεία τους».

Μαρία Καλάβρια: «Πήγα σε ψυχίατρο, χρειάστηκα αγωγή για να συνέλθω»

Δείτε το 2ο μέρος της συνέντευξης της Μαρίας Καλάβρια στο Happy Day

Τέλος η Μαρία Καλάβρια αποκάλυψε τι παρεμβάσεις έχει κάνει στο πρόσωπό της αλλά και αν είναι υπέρ ή κατά των αισθητικών επεμβάσεων. «Εννοείται ότι κάνω μπότοξ. Υαλουρονικό δε βάζω, είμαι κατά, προτιμώ να κάνω ένα λίφτινγκ. Θα το έκανα», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑ
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top