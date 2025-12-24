Μαίρη Αργυριάδου: «Το 2025 κλείνει πολύ... γλυκά»

Σε απόλυτα γιορτινό mood συνάντησε το star.gr τη Μαίρη Αργυριάδου, η οποία μίλησε με χαμόγελο και συγκίνηση για τα Χριστούγεννα, τις πιο δυνατές της αναμνήσεις, τη σχέση με τους γονείς της, αλλά και τις ευχές της για τη νέα χρονιά.

Η δημοσιογράφος του Breakfast@star είναι σίγουρη ότι: «Τα καλύτερα Χριστούγεννα θα είναι τα φετινά»!

Τα καλύτερα έρχονται, λοιπόν, αν και θυμάται με νοσταλγία τις γιορτές των παιδικών της χρόνων. Η πιο δυνατή ανάμνησή της είναι το δώρο ζωής που της έκαναν οι γονείς της όταν ήταν μόλις 9 ετών: «Γύρισα στο σπίτι και βρήκα ένα πιάνο μέσα στο παιδικό μου δωμάτιο. Ήταν ένα πιάνο!».

Η σχέση της με τους γονείς της παραμένει για εκείνη σημείο αναφοράς: «Είμαι μοναχοπαίδι και η σύνδεσή μου μαζί τους είναι συγκλονιστική. Θέλω πάντα να είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα ακούσω, μόλις αλλάξει η χρονιά».

Όσον αφορά τα γούρια, η Μαίρη Αργυριάδου ξεκαθαρίζει πως δεν έχει κάποιο αντικείμενο που δεν αποχωρίζεται:

«Δεν έχω συγκεκριμένο γούρι. Πολλές φορές, όμως, βλέπω τους ανθρώπους που έρχονται στη ζωή μου σαν γουράκια… ή και όχι».

Κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, χαρακτήρισε το 2025 «ιδιαίτερο». Σε επαγγελματικό επίπεδο, όλα κύλησαν ιδανικά με το Breakfast, όπως τόνισε: «Με το Breakfast@star όλα είναι καταπληκτικά. Πρεσβεύουμε τη χαρά».

Για τα προσωπικά της, επέλεξε να κρατήσει διακριτική στάση, σημειώνοντας μόνο πως η χρονιά «κλείνει πολύ γλυκά», επικαλούμενη με χιούμορ «το δικαίωμα της σιωπής».

Κλείνοντας, η Μαίρη Αργυριάδου έστειλε τις πιο ζεστές της ευχές για τη νέα χρονιά: «Να έχουμε υγεία και χαρά, που είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Να έχουμε μικρές και μεγάλες ευχάριστες καθημερινές εκπλήξεις, όμορφες ειδήσεις, πολύ γέλιο και φλογερούς έρωτες».

