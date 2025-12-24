Ανασκόπηση 2025: Τα 3 θέματα που θα μας απασχολήσουν και το 2026

Σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς στο νέο επεισόδιο των «Συμφοιτητών»

24.12.25 , 17:00 Ανασκόπηση 2025: Τα 3 θέματα που θα μας απασχολήσουν και το 2026
Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» στο YouTube, που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 16:00, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς έκαναν μία σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς που φεύγει, εστιάζοντας στα γεγονότα που σημάδεψαν το 2025, τα οποία θα αποτελέσουν «γέφυρες» και για τα όσα θα μας απασχολήσουν έντονα και το 2026.

Οδηγός χρήσης ChatGPT: Απλές συμβουλές για αρχάριους και προχωρημένους

Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η τραγωδία των Τεμπών. Δύο χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, η επέτειος του Φεβρουαρίου συνοδεύτηκε από μία από τις μαζικότερες διαδηλώσεις της μεταπολίτευσης. Όπως επισήμανε ο Γιώργος Κουβαράς, η κοινωνική αντίδραση «ταρακούνησε το σύστημα» και την κυβέρνηση, αποδεικνύοντας ότι το θέμα δεν έχει κλείσει. Αντιθέτως, παραμένει ένα βαθύ συλλογικό τραύμα, καθώς –όπως συμφώνησαν και οι δύο δημοσιογράφοι– στην κοινή συνείδηση κυριαρχεί η αίσθηση ότι δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Η παραπομπή δύο πρώην υπουργών στο Ειδικό Δικαστήριο, έστω και για πλημμελήματα, αποτελεί εξέλιξη που δεν θα είχε υπάρξει χωρίς τη λαϊκή πίεση.

Ανασκόπηση 2025: Τα 3 θέματα που θα μας απασχολήσουν και το 2026

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως ένα ακόμη «βαθύ τραύμα» για την κυβέρνηση. Οι αποκαλύψεις της εξεταστικής επιτροπής, που μεταδίδεται ζωντανά και εξελίσσεται σε καθημερινό πολιτικό σόου, έχουν προκαλέσει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια. Η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς τόνισαν ότι η κοινή γνώμη δείχνει αυξημένη κατανόηση απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ακριβώς επειδή το σκάνδαλο ενίσχυσε την αίσθηση αδικίας και άνισης κατανομής των πόρων. Οι εικόνες αγροτών από όλη την Ελλάδα, που δηλώνουν αδυναμία επιβίωσης, ενισχύουν το αφήγημα μιας κοινωνίας που νιώθει εξαπατημένη.

Ανασκόπηση 2025: Τα 3 θέματα που θα μας απασχολήσουν και το 2026

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σύνδεση της ακρίβειας με τη διαφθορά. Όπως επισημάνθηκε, στο μυαλό των πολιτών τα ζητήματα αυτά δεν είναι αποκομμένα: η αίσθηση ότι κάποιοι ωφελούνται εις βάρος των πολλών ενισχύει την πεποίθηση ότι το κράτος αδυνατεί –ή δεν θέλει– να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

Κλείνοντας, οι δύο δημοσιογράφοι στάθηκαν στις ανακατατάξεις του πολιτικού σκηνικού και στην πιθανότητα δημιουργίας νέων κομμάτων. Το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, η ανοιχτή συζήτηση γύρω από το αν θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού, αλλά και οι φήμες για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, συνθέτουν ένα ρευστό και απρόβλεπτο πολιτικό τοπίο. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, το 2025 τελειώνει ως μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χρονιά και το 2026 προμηνύεται ακόμη πιο καθοριστικό.

Με αυτή τη διαπίστωση και με ευχές για τη νέα χρονιά, ολοκληρώθηκε ένα επεισόδιο που κατέγραψε με καθαρότητα τον παλμό της κοινωνίας και της πολιτικής επικαιρότητας.

Ανασκόπηση 2025: Τα 3 θέματα που θα μας απασχολήσουν και το 2026
 

ΣΥΜΦΟΙΤΗΤΕΣ
 |
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
