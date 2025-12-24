To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή

Σύγχρονος σχεδιασμός, τεχνολογία και άνεση στην κατηγορία των C-SUV

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 17:43 Μαρίνα Ντεμολλάϊ: Γέννησε η πρώην παίκτρια του MasterChef
24.12.25 , 17:26 Θρήνος για τη Μαρία Παππά, την αεροσυνοδό που χάθηκε στο μοιραίο Falcon 50
24.12.25 , 17:14 To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή
24.12.25 , 17:12 Μαρία Καλάβρια: «Πήγα σε ψυχίατρο, χρειάστηκα αγωγή για να συνέλθω»
24.12.25 , 17:00 Οι κάλτσες και οι εκπλήξεις της Λιλής Πυράκη στον σύζυγό της!
24.12.25 , 17:00 Ανασκόπηση 2025: Τα 3 θέματα που θα μας απασχολήσουν και το 2026
24.12.25 , 16:43 Σύλβα Ακρίτα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της
24.12.25 , 16:21 Βασίλης Καρράς: Φίλοι και συνεργάτες τον κρατούν ακόμα ζωντανό
24.12.25 , 16:00 Ψάχνεις συνταγή για το γιορτινό τραπέζι; Ο Γιώργος Ρήγας δίνει τη λύση!
24.12.25 , 15:54 TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά
24.12.25 , 15:44 Χριστούγεννα στα μπλόκα: Ποιοι δρόμοι άνοιξαν - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία
24.12.25 , 15:05 Άση Μπήλιου: Πώς συμπεριφέρεται κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα
24.12.25 , 15:02 Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27/12 - Απεργούν οι ηθοποιοί
24.12.25 , 14:59 Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα
24.12.25 , 14:54 Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
Εξελίξεις στην Κρήτη: «Χάθηκε στα χωράφια» - Νέες μαρτυρίες για τον γιατρό
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η MG ανακοινώνει το λανσάρισμα του νέου MGS5 EV στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης στην κατηγορία των C-SUV, μια  πρόταση αφού ξεκινά με ασυναγώνιστη τιμή, μόλις από €26.950, που περιλαμβάνει την τρέχουσα προωθητική ενέργεια από τον Όμιλο Συγγελίδη και το όφελος της κρατικής επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”! 

To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή

Το MGS5 EV προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 49kWh και 64kWh, διαθέτει ισχύ έως 231 ίππους και αυτονομία έως 480 χιλιόμετρα, στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή Επιπλέον, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα στη χρήση. 

To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή

Το MGS5 EV προέρχεται από μια εξειδικευμένη πλατφόρμα με κίνηση στους πίσω τροχούς και υιοθετεί έναν συνδυασμό ανεξάρτητης ανάρτησης MacPherson εμπρός και πέντε συνδέσμων πίσω, ο οποίος ικανοποιεί τόσο την ευελιξία όσο και τη μέγιστη άνεση. 

To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή

Παράλληλα, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία. Διατίθενται δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive & Luxury, αμφότερα υπερπλήρη σε συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού, αλλά και στοιχεία άνεσης όπως αυτόματος κλιματισμός, πλοήγηση κλπ. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
MG
 |
MGS5 EV
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top