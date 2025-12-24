To νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα -Τιμή

Η MG ανακοινώνει το λανσάρισμα του νέου MGS5 EV στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης στην κατηγορία των C-SUV, μια πρόταση αφού ξεκινά με ασυναγώνιστη τιμή, μόλις από €26.950, που περιλαμβάνει την τρέχουσα προωθητική ενέργεια από τον Όμιλο Συγγελίδη και το όφελος της κρατικής επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”!

Το MGS5 EV προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 49kWh και 64kWh, διαθέτει ισχύ έως 231 ίππους και αυτονομία έως 480 χιλιόμετρα, στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Επιπλέον, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα στη χρήση.

Το MGS5 EV προέρχεται από μια εξειδικευμένη πλατφόρμα με κίνηση στους πίσω τροχούς και υιοθετεί έναν συνδυασμό ανεξάρτητης ανάρτησης MacPherson εμπρός και πέντε συνδέσμων πίσω, ο οποίος ικανοποιεί τόσο την ευελιξία όσο και τη μέγιστη άνεση.

Παράλληλα, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία. Διατίθενται δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive & Luxury, αμφότερα υπερπλήρη σε συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού, αλλά και στοιχεία άνεσης όπως αυτόματος κλιματισμός, πλοήγηση κλπ.