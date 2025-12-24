TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Τα κανάλια εμπλουτίζουν την prime time στο δεύτερο μισό της σεζόν

Celebrities & Gossip Νεα
24.12.25, 15:55
Με το πρώτο μισό της τηλεοπτικής σεζόν να έχει ολοκληρωθεί, τα κανάλια δίνουν τη δική τους μάχη για τα... νούμερα. Με οδηγό τις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού, ετοιμάζονται πυρετωδώς για το 2026, επενδύοντας σε παραγωγές υψηλού επιπέδου.

Πέρα από τις σειρές, δεν είναι λίγες οι εκπομπές και τα λοιπά προγράμματα της prime time που θα δούμε μετά τα Φώτα!

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Star: Με ναυαρχίδα το MasterChef

Το περιμένετε πώς και πως... Σε λίγες εβδομάδες, ο αγαπημένος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής, το MasterChef, επιστρέφει κι είναι το 10 το καλό! Ιωαννίδης, Κουτσόπουλος και Κοντιζάς μπαίνουν σε νέες μαγειρικές περιπέτειες, αναζητώντας τον επόμενο Έλληνα MasterChef. Οι μαγειρικές δοκιμασίες πολλές, τα έπαθλα ακόμα περισσότερα, ο μεγάλος τίτλος πιο δελεαστικός από ποτέ!  

To MasterChef επιστρέφει - Έρχεται η 10η επετειακή χρονιά!

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Ζέτα και Μπέζος στον ΑΝΤ1

Στα συρτάρια του ο ΑΝΤ1 έχει κρατήσει την κωμωδία Σούπερ Ήρωες με τον Γιάννη Μπέζο κι ένα πλούσιο καστ. Τα νέα trailers προβάλλονται τις τελευταίες ημέρες. Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Πέρα από τη μυθοπλασία, στο κανάλι του Αμαρουσίου θα κάνει πρεμιέρα το νέο σόου με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ένα πρότζεκτ που έχει τον προσωρινό τίτλο Moments of your life και παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το Secret Song του Alpha.

Την απογευματινή ζώνη του σαββατοκύριακου θα ενισχύσει το νέο τηλεπαιχνίδι-ριάλιτι με μεσίτες Flathunters, που αναμένεται τον Φεβρουάριο, ενώ στο μενού του ΑΝΤ1 είναι πιθανό να ενταχθεί και το Κάτι ψήνεται. Όπως έχει γίνει γνωστό, σύντομα θα δούμε και το Extreme Makeover: Home Edition με τον Σπύρο Σούλη.

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Mega: Με Αθώους κι Έχω παιδιά στο πρόγραμμά του

Στο Mega, στις αρχές του 2026, θα δούμε την πολυδιαφημισμένη σειρά Οι Αθώοι. Εμπνευσμένη από το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα και σκηνοθεσία του Νίκου Κουτελιδάκη, θα δούμε μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ. Πρωταγωνισούν ο Κώστας Νικούλι, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, ο Γιάννης Νιάρρος και πολλοί ακόμα ηθοποιοί.

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Σε λίγες εβδομάδες από τώρα θα επιστρέψει κι η οικογενειακή/κωμική σειρά Έχω παιδιά με την Ευγενία Σαμαρά και τον Βασίλη Μαυρογεωργίου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Alpha: Κωμωδία για μπαμπάδες

Ο Alpha στηρίζει και την κωμωδία στο πρόγραμμά του, με τη σειρά Μπαμπά, σ’ αγαπώ να κάνει πρεμιέρα. Ο Αναστάσης Ροϊλός, ο Μιχάλης Βαλάσογλου κι ο Βασίλης Μηλιώνης πρωταγωνιστούν, ενώ το σενάριο βασίζεται στο διεθνώς επιτυχημένο φορμάτ Dear Daddies.

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

ΕΡΤ: Με Μεγάλη Χίμαιρα κι όχι μόνο!

Το μεγάλο στοίχημα είναι η ΕΡΤ και το ERTFLIX, καθώς έχει στα σκαριά πολυαναμενόμενες σειρές. Το κοινό θα δει τη μεγάλη παραγωγή της δημόσιας τηλεόρασης ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, τη Μεγάλη Χίμαιρα. Το αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, που καθόρισε γενιές αναγνωστών, θα «ζωντανέψει«» μέσα από έξι ωριαία επεισόδια. Με τη σκηνοθετική ματιά του Βαρδή Μαρινάκη και το σενάριο του Παναγιώτη Ιωσηφέλη, η σειρά μας καλεί σε ένα συγκλονιστικό ταξίδι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής. Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, η Βάσω Ιατροπούλου και πολλοί ακόμα βρίσκονται στο τεράστιο καστ της σειράς.

Το Αύριο, είναι μια ακόμα σειρά που έχει προγραμματίσει η δημόσια τηλεόραση για τις αρχές του χρόνου. Γυρισμένη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η σειρά, σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου Γιώργου Γκικαπέππα, αποτελεί την πρώτη ιστορία διάσωσης στην ελληνική τηλεόραση. Πρωταγωνιστούν η Στεφανία Γουλιώτη κι ο Χρήστος Λούλης.

Σύντομα έρχεται κι η νέα σατιρική σειρά της TV land, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου κα σενάριο Γιώργου Φειδά, που βασίζεται στο πρωτότυπο concept της Φρόσως Ράλλη και του Γιώργου Φειδά, έρχεται και μας αποκαλύπτει όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στα παρασκήνια των τηλεοπτικών σειρών.

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Παράλληλα, η σειρά εποχής Από ήλιο σε ήλιο βασίζεται στη διλογία της Μαίρης Κόντζογλου που αποτελείται από τα μέρη Αποσπερίτης και Ανέσπερος. Η ιστορία μεταφέρεται στη μικρή οθόνη μέσα από το τηλεοπτικό σενάριο της Μαρίας Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Βασίλης Τσελεμέγκος κι ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος. 

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και τη δύναμη του ανθρώπου να συνεχίζει, ακόμα και μέσα από τις πιο σκοτεινές θάλασσες, ζωντανεύει η μίνι σειρά οκτώ επεισοδίων, Θάλασσες μας χώρισαν, που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου, σε σενάριο της Σοφίας Σωτηρίου και σκηνοθεσία του Χρήστου Δήμα. 

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

ΣΚΑΪ: Επιμένει στο Survivor

Ο νέος κύκλος του Survivor αναμένεται να κάνει πρεμιέρα πολύ νωρίς, στις 11 Ιανουαρίου 2026, με παρουσιαστή και πάλι τον Γιώργο Λιανό κι αλλαγές στους στίβους μάχης. Παράλληλα, για την απογευματινή ζώνη προγραμματίζεται το μουσικό τηλεπαιχνίδι Beat my guest!.

TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε από τη νέα χρονιά

Μια δόση τηλεοπτική ψυχαγωγίας αναμένεται να προσφέρει και το OPEN. Από τη νέα χρονιά αναμένεται στο καθημερινό πρόγραμμα ο Αδύναμος κρίκος με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπακοδήμου, ενώ από τον Φεβρουάριο αναμένεται να επιστρέψει το J2US, με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

