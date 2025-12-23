Ζέτα Μακρυπούλια: Έτοιμη για το νέο show - Άγνωστο το μέλλον του Ρουκ Ζουκ

Η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε πρόσφατα τη Ζέτα Μακρυπούλια σε μια καθημερινή της έξοδο, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να τη δει πιο αυθόρμητη και χαλαρή, εκτός πλατό.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια κλήθηκε να σχολιάσει διάφορα θέματα σχετικά με την τηλεοπτική της πορεία, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα projects της, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στο «Ρουκ Ζουκ» και την επιστροφή της αγαπημένης σειράς Παρά Πέντε.



Όταν τη ρώτησαν για την αλλαγή της ώρας προβολής του «Ρουκ Ζουκ» που έγινε φέτος, η Ζέτα Μακρυπούλια αποφάσισε να κρατήσει διακριτική στάση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να κάνει καμία δήλωση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα: «Με πετυχαίνετε σε ψώνια. «Άλλαξε η ώρα του Ρουκ Ζουκ, δε θα σας κάνω όμως δηλώσεις», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την επιθυμία της να μην σχολιάσει το παρασκήνιο της απόφασης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, τη νέα σεζόν θα βγει στον «αέρα» η νέα της εκπομπή Moments. Θα είναι βραδινή και μέσω θεατρικών σκετς - και AI- θα οπτικοποιούνται σημαντικές στιγμές από τη ζωή του κάθε καλεσμένου. Ο αρχικός στόχος φαίνεται να ήταν να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, αλλά τελικά το κανάλι του ANT1 προσανατολίζεται να κάνει την πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026.

Η Ζέτα Μακρυπούλια για την επιστροφή του Παρά Πέντε

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην επιστροφή της σειράς Παρά Πέντε, για την οποία η παρουσιάστρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της: «Το “Παρά Πέντε” έρχεται. Το περιμένω πώς και πώς. Περάσαμε πολύ ωραία. Συγκινηθήκαμε», ανέφερε, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του επετειακού επεισοδίου. Η Ζέτα, με τον τρόπο της, φρόντισε να δώσει μια νότα χαράς και νοσταλγίας στους θαυμαστές της, υπενθυμίζοντας την αγάπη του κοινού για την ιστορία και τους χαρακτήρες του «Παρά Πέντε».

Όταν ο δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του Star τη ρώτησε για τις φήμες που θέλουν το «Ρουκ Ζουκ» να μπαίνει προσωρινά στον πάγο την επόμενη σεζόν, η παρουσιάστρια απέφυγε κάθε σχόλιο, περιοριζόμενη να απαντήσει σύντομα και περιεκτικά: «Καλή χρονιά θα σου πω», πριν αποχωρήσει διακριτικά, δείχνοντας την προτίμησή της να κρατά τα θέματα του τηλεπαιχνιδιού και τις αποφάσεις του προγράμματος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

