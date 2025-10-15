Ζέτα Μακρυπούλια: Η selfie με την Άννα Βίσση και τα λόγια θαυμασμού!

«Δικαίως όμως, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμη φορά η Άννα Βίσση».

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 23:54 Δαδακαρίδης: «Εκτός από τη σύντροφό μου, έχω καψουρευτεί και τη γάτα της»
15.10.25 , 23:42 Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
15.10.25 , 23:27 Μαρία Μπακοδήμου κατά Σταύρου Μπαλάσκα: «Η τεστοστερόνη του αντεπιτίθεται!»
15.10.25 , 23:15 Μιχαήλ vs Δημήτρης: Ποιος αποχώρησε από τη Φάρμα;
15.10.25 , 22:53 Κιλκίς: Πυροβολισμοί με έναν νεκρό έξω από ξενοδοχείο
15.10.25 , 22:50 Κιλκίς: Ερείπιο Το Νοσοκομείο - Τι Καταγγέλλουν Εργαζόμενοι
15.10.25 , 22:47 Θεσσαλονίκη: Θύμα ξυλοδαρμού 11χρονος στο σχολείο - «Δε μας ενημέρωσαν»
15.10.25 , 22:44 Ζέτα Μακρυπούλια: Η selfie με την Άννα Βίσση και τα λόγια θαυμασμού!
15.10.25 , 22:30 Φάρμα: Ποιον διάλεξε ο Μιχαήλ για δεύτερο μονομάχο;
15.10.25 , 22:16 Φάρμα: Όλοι οι «γαλάζιοι» εναντίον του Δημήτρη στο συμβούλιο - Τι συνέβη;
15.10.25 , 22:00 Φάρμα: Κέρδισε δίπιτο σουβλάκι και το χάρισε σε άλλους!
15.10.25 , 21:58 Έλενα Κρεμλίδου: Aστυνομικός κατηγορείται για διαρροή φωτογραφιών της
15.10.25 , 21:50 Φάρμα: Έπεσε και παρέσυρε και άλλον μαζί! Ποιος κέρδισε στη δοκιμασία;
15.10.25 , 21:47 Αλλάζουν όλα στις διαθήκες με τη νέα πλατφόρμα από 1η Νοεμβρίου
15.10.25 , 21:41 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Halloween αγκαλιές με τους δύο γιους της!
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Φοινικούντα: «Τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα σε σκηνή»
GNTM 2025: Γνωρίστε τα 10 κορίτσια και τα 9 αγόρια του διαγωνισμού!
«Αμετανόητος μέχρι τέλους»: Ισόβια στον δολοφόνο με το τσεκούρι της Κοζάνης
Μαρία Μπακοδήμου κατά Σταύρου Μπαλάσκα: «Η τεστοστερόνη του αντεπιτίθεται!»
Χάος στις πολυκατοικίες: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν με απώλεια περιουσίας
Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρός ο 8χρονος Φαμπιάν που είχε εξαφανιστεί
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε βιντεάκι που πόσταρε η Ζέτα Μακρυπούλια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν η παρουσιάστρια των 20ών Βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2025

«Έλαμψε» η Ζέτα Μακρυπούλια στα Βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς

Για ακόμη μια φορά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έλαμψε με την εμφάνισή της και θέλησε να μοιραστεί με τους followers της μερικές στιγμές από τη χθεσινή βραδιά.

Ζέτα Μακρυπούλια: Η selfie με την Άννα Βίσση και τα λόγια θαυμασμού!

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, ήταν μαζί με την Άννα Βίσση η οποία ξεσήκωσε το κοινό στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας με τις μουσικές επιτυχίες της. 

Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο

«Δύο μέρες στην αγαπημένη μου Κύπρο, για τα 20 χρόνια των βραβείων Madame Figaro γυναίκες της χρονιάς! Μια ιδιαίτερη στιγμή καθώς βρισκόμουν ακριβώς στην ίδια θέση την 1η χρονιά του θεσμού αυτού! Γνώριμα μέρη, αγαπημένοι άνθρωποι πολλά χρόνια τώρα... Δικαίως όμως, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμη φορά η Άννα Βίσση», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια

Στη συνέχεια, πόσταρε και μια φωτογραφία με τη μικρή αδερφή της «Απόλυτης», τη Νίκη Βίσση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ
 |
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΒΡΑΒΕΙΑ MADAME FIGARO ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
 |
ΝΙΚΗ ΒΙΣΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top