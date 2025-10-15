Ζέτα Μακρυπούλια: Η selfie με την Άννα Βίσση και τα λόγια θαυμασμού!

Η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν η παρουσιάστρια των 20ών Βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2025.

Για ακόμη μια φορά, η ηθοποιός και παρουσιάστρια έλαμψε με την εμφάνισή της και θέλησε να μοιραστεί με τους followers της μερικές στιγμές από τη χθεσινή βραδιά.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram, ήταν μαζί με την Άννα Βίσση η οποία ξεσήκωσε το κοινό στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας με τις μουσικές επιτυχίες της.

«Δύο μέρες στην αγαπημένη μου Κύπρο, για τα 20 χρόνια των βραβείων Madame Figaro γυναίκες της χρονιάς! Μια ιδιαίτερη στιγμή καθώς βρισκόμουν ακριβώς στην ίδια θέση την 1η χρονιά του θεσμού αυτού! Γνώριμα μέρη, αγαπημένοι άνθρωποι πολλά χρόνια τώρα... Δικαίως όμως, την παράσταση έκλεψε για μία ακόμη φορά η Άννα Βίσση», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Ζέτας Μακρυπούλια

Στη συνέχεια, πόσταρε και μια φωτογραφία με τη μικρή αδερφή της «Απόλυτης», τη Νίκη Βίσση.