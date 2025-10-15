Κιλκίς: Πυροβολισμοί με έναν νεκρό έξω από ξενοδοχείο

Συναγερμός στις αρχές

Κιλκίς: Πυροβολισμοί με έναν νεκρό έξω από ξενοδοχείο
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Κιλκίς: Πυροβολισμοί Με Έναν Νεκρό Έξω Από Ξενοδοχείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από ξενοδοχείο στο Κιλκίς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα από τη Σιέρα Λεόνε δέχθηκε πυρά στην είσοδο του ξενοδοχείου κοντά στους Ευζώνους. Αν και τραυματισμένος κατάφερε να μπει στο εσωτερικό του κτιρίου για να προστατευθεί, όμως λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, εξετάζοντας βίντεο από κάμερες ασφαλείας και αναζητώντας μάρτυρες που ενδέχεται να είδαν τις κινήσεις των εμπλεκομένων.

