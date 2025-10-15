Θεσσαλονίκη: Θύμα ξυλοδαρμού 11χρονος στο σχολείο - «Δε μας ενημέρωσαν»

Ένας μικρός μαθητής δημοτικού σχολείου έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συμμαθητές του στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι γονείς του 11χρονου καταγγέλλουν πως το παιδί δέχθηκε βίαιη επίθεση μέσα στο προαύλιο, ενώ κανείς δεν τους ενημέρωσε από το σχολείο για το περιστατικό.

Με μελανιές στο πρόσωπο γύρισε στο σπίτι του το μεσημέρι της Δευτέρας ο 11χρονος μαθητής. Σύμφωνα με τους γονείς του, το παιδί τους δέχθηκε κλωτσιές και μπουνιές από άλλους μαθητές την ώρα που πήγαιναν στις αίθουσες.

«Ήρθε από πίσω, τον χτύπησαν, έπεσε κάτω και τον χτυπούσαν όλοι μαζί. Τους χώρισε δάσκαλος και τους πήγε στη διευθύντρια», δήλωσε η μητέρα του.

Παρά τα τραύματα στο πρόσωπο, το παιδί παρέμεινε στο σχολείο όλη τη μέρα χωρίς να ειδοποιηθούν οι γονείς του: «Κανείς δε μας ενημέρωσε. Μάθαμε τι έγινε όταν γύρισε χτυπημένος στο σπίτι», πρόσθεσε η γυναίκα.

Όπως καταγγέλλε, δεν είναι το μοναδικό παιδί που έχει δεχθεί παρόμοια επίθεση. Τους τελευταίους μήνες, αρκετοί μαθητές του ίδιου σχολείου έχουν βιώσει λεκτική βία και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

«Δε νιώθω ασφαλής. Ακούω γονείς να λένε να φύγουμε, αλλά τα παιδιά που δημιουργούν τα προβλήματα πρέπει να φύγουν, όχι εμείς.»

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενημερώθηκε για το περιστατικό και διερευνά την υπόθεση.

Κάποιοι γονείς πάντως υποβαθμίζουν το συμβάν, κάνοντας λόγο για «παιδικούς καβγάδες».

Ο μικρός μαθητής δεν έχει επιστρέψει στο σχολείο από την ημέρα του περιστατικού. Όπως λένε οι γονείς του, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και φοβάται να ξαναπάει.

