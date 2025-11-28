GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!

Το μοντέλο πέταξε -στην κυριολεξία- στα σύννεφα

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τα κλάματα που έριξε στο Makeover, ήρθε η ώρα για την Άννα να κλέψει τις εντυπώσεις στην φωτογραφική δοκιμασία του GNTM 2025 με τους 12 θεούς του Ολύμπου.

GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!

Τα μοντέλα έπρεπε να μεταμορφωθούν σε μοντέρνες εκδοχές των 12 Θεών του Ολύμπου, κρατώντας props, που συμβολίζουν τη δύναμή τους. Η φωτογράφιση «12 Gods» απαιτούσε θάρρος και φαντασία με τα μοντέλα να πετάνε πάνω σε ένα «σύννεφο» στα 10 μέτρα ύψος! 

GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!

GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!

Με το που ανέβηκε στο «σύννεφο» ως «Αθηνά», η Άννα άρχισε αμέσως να ποζάρει και να δίνει καλές λήψεις! «Είναι η μόνη που έχει δώσει αυτή τη στιβαρότητα μέχρι τώρα», σχολίασε ο Έντυ Γαβριηλίδης. «Αγάπη μου, επιτέλους έπρεπε να σε κρεμάσω! Είσαι όνειρο!», σχολίασε ενθουσιασμένη η Ζεν.  

Ξετρελάθηκαν Ηλιάνα και Ζενεβιέβ με τo Makeover των μοντέλων!

GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!

Οι συμπαίκτες της σχολίαζαν ότι σίγουρα θα έχει την καλύτερα φωτογραφία της εβδομάδας, με τον Λάκη Γαβαλά να δίνει το τέλος του χρόνου. 

GNTM: Ήρθε η ώρα για το Makeover και τα δάκρυα ξεκίνησαν!

GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!

«Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει. Ψιλοφοβήθηκα την πρώτη φορά που κρεμάστηκα. Μετά λέω πραγματικά δε με νοιάζει καθόλου, απλά θα κρεμαστώ. Και πέρασα πάρα πολύ ωραία, δε με νοιάζει καν τι λήψη έχω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλήθεια!», είπε η Άννα κατεβαίνοντας από το... συννεφάκι της!

GNTM
 |
GNTM 2025
 |
GNTM ΑΝΝΑ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
