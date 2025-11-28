Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 για την απογραφή των ανελκυστήρων

Μόλις 260.000 δηλώθηκαν στο μητρώο - Το 60% -70% χρειάζεται αναβάθμιση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.11.25 , 00:45 GNTM: Ποια «Θεά» είχε την καλύτερη φωτογραφία;
28.11.25 , 23:36 Παναγιώταρου: Στόλισε το δέντρο με τον σύντροφό της και την παρέα τους
28.11.25 , 23:30 GNTM: Γιατί δε θα μοιράσει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τις φωτογραφίες;
28.11.25 , 23:00 GNTM: «Είσαι όνειρο!» - Υποκλίθηκε η Ζενεβιέβ στο set της Άννας!
28.11.25 , 22:58 Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους της Αθήνας
28.11.25 , 22:41 Σύλβια Δεληκούρα: Η σπάνια φωτογραφία με τον 11χρονο γιο της
28.11.25 , 22:31 Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 για την απογραφή των ανελκυστήρων
28.11.25 , 22:11 Λειψυδρία: Επίσημα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρος και Πάτμος
28.11.25 , 22:05 GNTM: Τα μοντέλα μετατρέπονται σε Θεούς του Ολύμπου στο σημερινό concept!
28.11.25 , 21:59 Παραιτήθηκε ο Ουκρανός διαπραγματευτής: Ερευνάται  για διαφθορά
28.11.25 , 21:57 Κλήρωση Eurojackpot 28/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
28.11.25 , 21:44 Ρούλα Κορομηλά: Στόλισε χριστουγεννιάτικα το σαλόνι της κι είναι υπέροχο!
28.11.25 , 21:30 Ξετρελάθηκαν Ηλιάνα και Ζενεβιέβ με τo Makeover των μοντέλων!
28.11.25 , 21:25 GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!
28.11.25 , 21:15 GNTM: Ήρθε η ώρα για το Makeover και τα δάκρυα ξεκίνησαν!
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
GNTM: Αυτές είναι οι μεγάλες αλλαγές του φετινού Makeover!
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση
O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση
Ήβη Αδάμου: Στη σκηνή του MadWalk με την κόρη της, Νεφέλη - Ανατολή!
Σύλβια Δεληκούρα: Η σπάνια φωτογραφία με τον 11χρονο γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 δόθηκε για την απογραφή των ανελκυστήρων στο ηλεκτρονικό μητρώο. Η προθεσμία έληγε μεθαύριο, ωστόσο δεν είχε απογραφεί ούτε το ένα τρίτο. Έτσι, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την παράταση.

Απογραφή Ασανσέρ: Λήγει στο τέλος Νοεμβρίου η προθεσμία

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, δόθηκε παράταση γιατί πολύ απλά μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο μόλις 260.000 ασανσέρ από το σύνολο των 900.000.

Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 για την απογραφή των ανελκυστήρων

Αν και τα τελευταία 24ωρα είχαν ανέβει οι ρυθμοί, με 10.000-12.000 δηλώσεις την ημέρα, ήταν αδύνατο να προλάβουν την προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου.

Έτσι, αποφασίστηκε παράταση και μάλιστα ως το τέλος Ιουνίου του 2026, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα έπεφταν «βροχή» τα πρόστιμα των 1.000 ευρώ αλλά και θα «κλείδωναν» όσοι ανελκυστήρες δεν έχουν πάρει αριθμό απογραφής.

Το 60% -70% των ασανσέρ χρειάζεται αναβάθμιση

Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι το 60% με 70% των ανελκυστήρων θα χρειαστεί αναβάθμιση ως και αντικατάσταση κι αυτό σημαίνει δαπάνη που μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 10.000 ευρώ.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΑΝΣΕΡ
 |
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top