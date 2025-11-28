Παράταση έως 30 Ιουνίου 2026 για την απογραφή των ανελκυστήρων

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου του 2026 δόθηκε για την απογραφή των ανελκυστήρων στο ηλεκτρονικό μητρώο. Η προθεσμία έληγε μεθαύριο, ωστόσο δεν είχε απογραφεί ούτε το ένα τρίτο. Έτσι, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από την παράταση.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Γιώργος Σαραντάκος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, δόθηκε παράταση γιατί πολύ απλά μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο μόλις 260.000 ασανσέρ από το σύνολο των 900.000.

Αν και τα τελευταία 24ωρα είχαν ανέβει οι ρυθμοί, με 10.000-12.000 δηλώσεις την ημέρα, ήταν αδύνατο να προλάβουν την προθεσμία της 30ης Νοεμβρίου.

Έτσι, αποφασίστηκε παράταση και μάλιστα ως το τέλος Ιουνίου του 2026, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα έπεφταν «βροχή» τα πρόστιμα των 1.000 ευρώ αλλά και θα «κλείδωναν» όσοι ανελκυστήρες δεν έχουν πάρει αριθμό απογραφής.

Το 60% -70% των ασανσέρ χρειάζεται αναβάθμιση

Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι το 60% με 70% των ανελκυστήρων θα χρειαστεί αναβάθμιση ως και αντικατάσταση κι αυτό σημαίνει δαπάνη που μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 10.000 ευρώ.

