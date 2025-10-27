Απογραφή Ασανσέρ: Λήγει στο τέλος Νοεμβρίου η προθεσμία

Πρόστιμα 1.000 ευρώ και υψηλό κόστος αναβάθμισης

Πηγή: κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μόλις ένας μήνας απομένει για την ολοκλήρωση της απογραφής των ασανσέρ της χώρας, όμως η συμμετοχή παραμένει χαμηλή. Από τους περίπου 900.000 ανελκυστήρες, έχουν δηλωθεί μόλις 80.000, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Πήδηξε από τη μισάνοιχτη πόρτα εργαζόμενη

Η προθεσμία λήγει στο τέλος Νοεμβρίου, ενώ όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.000 ευρώ.

«Είναι μια πολύ απλή διαδικασία, που αφορά την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ασανσέρ: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής τους- Τα βήματα

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία απογραφής ασανσέρ

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς κόστος.

Ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτης συμπληρώνει:

-Τα στοιχεία ιδιοκτησίας και διεύθυνσης

-Τον αριθμό στάσεων

-Το έτος εγκατάστασης

-Τα στοιχεία του συντηρητή

Παρά την απλότητα, πολλοί καθυστερούν, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω φόβου για το κόστος των πιθανών αναβαθμίσεων.

Ασανσέρ: Υποχρεωτική η καταγραφή στο μητρώο απογραφής

 

Οικονομικός «Πονοκέφαλος»: Το κόστος αναβάθμισης ασανσέρ

Το υψηλό κόστος εκσυγχρονισμού αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» για χιλιάδες πολυκατοικίες. Οι τιμές αναβάθμισης κυμαίνονται από 2.000 έως και 8.000 ευρώ, ανάλογα με την παλαιότητα και την κατάσταση του ανελκυστήρα.

«Το ασανσέρ είναι από το 1980. Μου ζητάνε 10.000 ευρώ για αναβάθμιση. Πού να τα βρω;» αναφέρει διαχειρίστρια πολυκατοικίας.

Ενδεικτικές τιμές αναβάθμισης:

-Αντικατάσταση μηχανής: ~4.000 €

-Νέο κοντρόλ: έως 3.000 €

-Αλλαγή καμπίνας: έως 1.500 €

«Η ασφάλεια είναι απαραίτητη, αλλά το κόστος είναι δυσβάσταχτο για τα νοικοκυριά», σχολιάζει επίσης διαχειριστής πολυκατοικίας.

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έρευνα για πιθανό καρτέλ στις τιμές

Μετά από καταγγελίες διαχειριστών για υπερβολικές χρεώσεις και «συντονισμένες πρακτικές» μεταξύ συνεργείων συντήρησης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας ή καρτέλ στον κλάδο των συντηρητών και προμηθευτών εξαρτημάτων ανελκυστήρων.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πολυκατοικιών πρέπει να:

-Ελέγξουν αν ο ανελκυστήρας έχει ήδη απογραφεί στην πλατφόρμα.

-Προχωρήσουν άμεσα στην καταχώριση εφόσον δεν έχει γίνει.

-Συνεργαστούν με τον συντηρητή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων.

Η απογραφή δεν έχει κόστος, αλλά η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 1.000 ευρώ.

ν

