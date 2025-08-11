Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς» - Πήδηξε από τη μισάνοιχτη πόρτα εργαζόμενη

Το χειρότερα αποφεύχθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», μετά την πτώση ανελκυστήρα από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής. Εκείνη την ώρα επέβαινε στο ασανσέρ μια τεχνολόγος, η οποία πήδηξε από την μισάνοιχτη πόρτα για να απεγκλωβιστεί.

Η εργαζόμενη του νοσοκομείου πήρε το ασανσέρ από το ισόγειο για να πάει στον τρίτο όροφο, φέροντας μαζί της στον ανελκυστήρα ένα ακτινολογικό μηχάνημα, καθώς θα πήγαινε να κάνει ακτινογραφία σε θάλαμο ασθενούς. Το ασανσέρ σταμάτησε κανονικά στον όροφο και άνοιξε η πόρτα. Την ώρα που η γιατρός έβγαινε με το μηχάνημα, ο θάλαμος μετακινήθηκε προς τα κάτω με τη γιατρό και το μηχάνημα. Ευτυχώς εκείνη την ώρα στον όροφο ήταν ο συνοδός ενός ασθενούς, ο οποίος την βοήθησε και βγήκε μαζί με το μηχάνημα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, οι τεχνικοί διενήργησαν έλεγχο και διαπίστωσαν πως το ασανσέρ λειτουργεί κανονικά. Παρόλα αυτά ακινητοποιήθηκε για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο τεχνικός ελεγχος. Η τελευταία συντήρηση έγινε στις 19 Ιουλίου 2025.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ενημερώνει ότι στις 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω.

Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία. Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά.

Παρόλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου. Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).