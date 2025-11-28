Καιρός: Μετατοπίζονται τα ισχυρά φαινόμενα - Πού χρειάζεται προσοχή

Τα σημερινά ύψη βροχής δεν ήταν ιδιαιτέρως υψηλά, όμως αυτό που χαρακτήριζε το φαινόμενο ήταν η ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Τα προβλήματα για την Αττική πέρασαν, όχι όμως και για την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως εξήγησε στο Star και τη Μάρα Ζαχαρέα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Θερμές και αέριες μάζες δημιούργησαν τη μεγάλη ραγδαιότητα της βροχής

Όπως είπε ο γνωστός μετεωρολόγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τα ύψη βροχής που έπεσαν στο Λεκανοπέδιο δεν ήταν μεγάλα - μέχρι τις 8 το πρωί της Παρασκευής είχαμε περί τα 40 με 50 χιλιοστά βροχής. Ενδεικτικά, στο Φάληρο και στον Άλιμο είχαμε 52 και 50 χιλιοστά αντίστοιχα, στην Κηφισιά 50 χιλιοστά, ενώ στην Αίγινα 49 χιλιοστά. Ωστόσο, η ραγδαιότητα της βροχής ήταν πολύ μεγάλη.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρθηκε στο καιρικό φαινόμενο. Λόγω της νοτιοδυτικής ροής, οι θερμές και υγρές αέριες μάζες προερχόμενες από το Μυρτώο πέλαγος που κινήθηκαν μέσα στον Σαρωνικό προκάλεσαν σε συνδυασμό με τη σύγκλιση των ανέμων τη ραγδαιότητα των βροχοπτώσεων. Ο Σαρωνικός λειτούργησε σαν «χοάνη», με το σύστημα να επηρεάζει την Αττική, σημείωσε ο κ. Κολυδάς.

Μετατοπίζονται τα ισχυρά φαινόμενα - Πού χρειάζεται προσοχή

Τα ισχυρά φαινόμενα μετατοπίζονται τις επόμενες ώρες. Η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς επίσης στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Ενδεικτικά ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Θάσο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Σάμο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)



Από το πρωί ως νωρίς αύριο το απόγευμα Σαββάτου, η κακοκαιρία μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα. Η προσοχή μας θα είναι στραμμένη στη Ρόδο, αλλά και στο Καστελλόριζο, που φαίνεται πως θα επηρεαστεί. Από την Κυριακή και μετά, ο καιρός βελτιώνεται και δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα.

