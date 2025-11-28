Κακοκαιρία: Μετέφεραν κόσμο με... καρότσες στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου

Προβλήματα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο από την κακοκαιρία Adel - Βίντεο ΣΚΑΪ

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel στην Αττική, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει, δέντρα να έχουν πέσει και σε πολλές περιοχές να έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο, άνθρωποι του Δήμου, μετέφεραν κόσμο που αποβιβαζόταν από τον Ηλεκτρικό σε καρότσες, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

Μεταφέρουν με κλαρκ τους πεζούς στο Μοσχάτο / Βίντεο Star.gr

Κατά τις 06:00 το πρωί ξεκίνησε ισχυρή καταιγίδα και έντονη χαλαζόπτωση, ενώ έπεσαν πάρα πολλοί κεραυνοί.

Δρόμοι πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπως η Πέτρου Ράλλη και η Χαμοστέρνας να κλείσουν λόγω της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα. Κλειστές είναι και δύο λωρίδες στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Πάρκου «Σταύρος Νιάρχος», στο ρεύμα προς Πειραιά.

Ήδη από το πρωί μεγάλα είναι τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, με τα πιο έντονα να εντοπίζονται για μια ακόμα φορά στον Κηφισό, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς την Αθήνα και στη λεωφόρο Καρέα και στα δύο ρεύματα.

Κλειστά παρέμειναν σήμερα σχολεία σε Πεντέλη, Διόνυσο και Σπάτα.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Αθήνα από την κακοκαιρία Adel - Eurokinissi

«Φούσκωσε» ο Κηφισός από την κακοκαιρία Adel

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather φαίνεται ο Κηφισός να έχει «φουσκώσει» λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης.

Συνολικά μέχρι στιγμής η πυροσβεστική έχει δεχθεί 16 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 20 για κοπές δέντρων.

Την ίδια ώρα, ισχυρές καταιγίδες επιμένουν και στη δυτική Ελλάδα, με τάση μετατόπισης προς νοτιότερες περιοχές, επηρεάζοντας τη δυτική Στερεά, το κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τη δράση της αύριο, όταν τα φαινόμενα θα ενταθούν στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες και πιθανώς στη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα.

Μαρουσάκης: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Βόρεια Αφρική – Πότε θα ξεκινήσει

Σύμφωνα με τον μετεωρολογο Κλέαρχος Μαρουσάκη νέα κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Τετάρτη.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια στην Αττική από την κακοκαιρία Adel - Eurokinissi

Το νέο βαρομετρικό χαμηλό θα έρθει από τις ακτές της βόρειας Αφρικής και ενδέχεται να φέρει νέα ισχυρή κακοκαιρία.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, το κύμα αυτό φαίνεται να επηρεάζει κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα, με έντονες βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης, ικανές να δημιουργήσουν εκ νέου προβλήματα αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια.

Όσον αφορά στην κακοκαιρία Adel, προειδοποιεί πως η κατάσταση παραμένει κρίσιμη για το επόμενο 24ωρο, με τα ισχυρά φαινόμενα να επιμένουν, ιδιαίτερα σε ανατολικές και δυτικές περιοχές.