Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο

H Ιωάννα Τούνη βρέθηκε ξανά στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζεται σήμερα η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του revenge porn που την ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, λίγο πριν τις 9 το πρωί.

Μαζί της ήταν η καλύτερή της φίλη και στενή της συνεργάτιδα Στέλλα Πάσσαρη και ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν, κάνοντας μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες δηλώσεις της μέχρι σήμερα.

Η Ιωάννα Τούνη με την Στέλλα Πάσσαρη στο πλευρό της

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη δίκη είναι κάτι που περίμενε εδώ και οκτώ χρόνια:

«Είναι κάτι που περιμένω οκτώ χρόνια τώρα. Είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή μου πάνω απ’ όλα. Την προηγούμενη φορά, ήμουν η πρώτη μάρτυρας, η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Οπότε περιμένω να εξελιχθεί και όλη η διαδικασία σήμερα. Δεν ξέρω, γενικά έχω πάρα πολλές σκέψεις. Απλά αυτό που πιο πολύ από όλα είναι που με προβληματίζει, είναι αν εγώ που πρακτικά έχω υποστεί όλον αυτό τον διασυρμό, για ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε παρά τη θέλησή μου, χωρίς να το γνωρίζω, το οποίο βρέθηκε αναρτημένο πραγματικά σε ό,τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα, σε site, σε έντυπα, περιοδικά, στον τύπο, παντού, για κάτι το οποίο πραγματικά βρέθηκα να απολογούμαι λες και… Εάν για κάτι τέτοιο δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα…

Ξέρεις τι; Δεν μπορώ να φανταστώ με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη μάχη που δίνω πραγματικά τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι θεωρητικά μπορεί να θεωρείτε ότι έχω κάποια επιρροή ή οτιδήποτε. Μία κοπέλα η οποία βλέπει όλο αυτό το πράγμα και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο και μένει στην επαρχία με τους γονείς της και είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει καμία, καμία ψυχική δύναμη και βρεθεί στη θέση μου, πραγματικά τι ελπίδα μπορεί να έχει αν εγώ ακόμα παλεύω να αποδείξω εάν είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση;».

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε ότι είναι στενοχωρημένη και θέλει να σταματήσει αυτό το μαρτύριο.

Στο τέλος των δηλώσεών της, η influencer δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. «Ελπίζω πραγματικά ότι όποιος διεστραμμένος, ανώμαλος άνδρας βλέπει αυτή την υπόθεση να παραδειγματιστεί και να μη διανοηθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε καμία κοπέλα. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο».

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου της, κ. Δημητρακόπουλου, ώστε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα και η αξιοπρέπεια της ίδιας.

Το revenge porn βίντεο με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Τούνη άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ήδη από το 2017. Το 2020, η ίδια αποφάσισε να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση κατά δύο ανδρών που κατηγορεί για τη διαρροή του.

Είχε μιλήσει ανοιχτά για την υπόθεση μέσα από τα social media αλλά και συνεντεύξεις, περιγράφοντας την τεράστια ηθική και ψυχολογική ζημιά που υπέστη. Η δίκη αυτή αποτελεί για εκείνη όχι μόνο μια προσπάθεια δικαίωσης, αλλά και μια δημόσια μάχη ενάντια στη διαδικτυακή κακοποίηση, στέλνοντας μήνυμα σε κάθε γυναίκα που μπορεί να βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση.

Η υπόθεση συνεχίζεται, με την Ιωάννα Τούνη να δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος.