Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο

«Παλεύω να αποδείξω ότι είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.11.25 , 11:21 Μενίδι: 14χρονη πήγε στο αστυνομικό τμήμα με ένα έμβρυο σε σακούλα
28.11.25 , 11:17 Σαλαμίνα: Τα παίρνει όλα πίσω η 46χρονη - Λέει ότι δε θυμάται
28.11.25 , 11:00 Hyundai INSTER: Πήρε το Χρυσό Τιμόνι στα «Οχήματα κάτω των 25.000 ευρώ»
28.11.25 , 10:38 Κατσαρίδης σε Καλύβα: Θα μπορούσα κι εγώ να πω ''δε βοήθησε την Τατιάνα''
28.11.25 , 10:27 Νίκος Πολυδερόπουλος: Απέφυγε να αποκαλύψει το φύλο & το όνομα του μωρού
28.11.25 , 09:58 Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας
28.11.25 , 09:53 Κακοκαιρία: Μετέφεραν κόσμο με... καρότσες στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου
28.11.25 , 09:50 Χριστούγεννα στην Παραμυθοχώρα και τα ιαματικά λουτρά Πόζαρ
28.11.25 , 09:49 Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του
28.11.25 , 09:36 Κατερίνα Διδασκάλου: Ατύχημα στο θέατρο για την ηθοποιό
28.11.25 , 09:33 ΗΠΑ: Νεκρή η εθνοφρουρός που είχε πυροβοληθεί κοντά στον Λευκό Οίκο
28.11.25 , 09:17 Σάλτσμπουργκ: Η πατρίδα του Μότσαρτ με την πιο αυθεντική χειμερινή αύρα
28.11.25 , 09:07 Jeep Βελμάρ: Στηρίζει το Dirfys Trail Run 2025
28.11.25 , 09:05 Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο
28.11.25 , 09:03 Γιώργος Φούντας: Ο γάμος με τη Ζώκα και το «όχι» σε ρόλο του Τζέιμς Μποντ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Κακοκαιρία: Μετέφεραν κόσμο με... καρότσες στον σταθμό ΗΣΑΠ του Μοσχάτου
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
Τραγωδία στο Μενίδι: Άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο σπίτι του
Ιωάννα Τούνη: Ξέσπασε σε κλάματα έξω από το δικαστήριο
Έκτακτο δελτίο καιρού για την Adel: Ποτάμια οι δρόμοι στην Αττική
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
Σαλαμίνα: Τα παίρνει όλα πίσω η 46χρονη - Λέει ότι δε θυμάται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Ιωάννα Τούνη βρέθηκε ξανά στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζεται σήμερα η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση του revenge porn που την ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια, λίγο πριν τις 9 το πρωί.

Μαζί της ήταν η καλύτερή της φίλη και στενή της συνεργάτιδα Στέλλα Πάσσαρη και ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία που την περίμεναν, κάνοντας μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες δηλώσεις της μέχρι σήμερα.

Η Ιωάννα Τούνη με την Στέλλα Πάσσαρη στο πλευρό της

Η Ιωάννα Τούνη με την Στέλλα Πάσσαρη στο πλευρό της

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη δίκη είναι κάτι που περίμενε εδώ και οκτώ χρόνια:

«Είναι κάτι που περιμένω οκτώ χρόνια τώρα. Είναι κάτι που χρειάζεται η ψυχή μου πάνω απ’ όλα. Την προηγούμενη φορά, ήμουν η πρώτη μάρτυρας, η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Οπότε περιμένω να εξελιχθεί και όλη η διαδικασία σήμερα. Δεν ξέρω, γενικά έχω πάρα πολλές σκέψεις. Απλά αυτό που πιο πολύ από όλα είναι που με προβληματίζει, είναι αν εγώ που πρακτικά έχω υποστεί όλον αυτό τον διασυρμό, για ένα βίντεο το οποίο τραβήχτηκε παρά τη θέλησή μου, χωρίς να το γνωρίζω, το οποίο βρέθηκε αναρτημένο πραγματικά σε ό,τι μέσο υπάρχει στην Ελλάδα, σε site, σε έντυπα, περιοδικά, στον τύπο, παντού, για κάτι το οποίο πραγματικά βρέθηκα να απολογούμαι λες και… Εάν για κάτι τέτοιο δεν έχω καταφέρει εδώ και 8 χρόνια να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα…

Ξέρεις τι; Δεν μπορώ να φανταστώ με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη μάχη που δίνω πραγματικά τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι θεωρητικά μπορεί να θεωρείτε ότι έχω κάποια επιρροή ή οτιδήποτε. Μία κοπέλα η οποία βλέπει όλο αυτό το πράγμα και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο και μένει στην επαρχία με τους γονείς της και είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει καμία, καμία ψυχική δύναμη και βρεθεί στη θέση μου, πραγματικά τι ελπίδα μπορεί να έχει αν εγώ ακόμα παλεύω να αποδείξω εάν είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση;».

Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε ότι είναι στενοχωρημένη και θέλει να σταματήσει αυτό το μαρτύριο.

Στο τέλος των δηλώσεών της, η influencer δεν έκρυψε τη συγκίνησή της. «Ελπίζω πραγματικά ότι όποιος διεστραμμένος, ανώμαλος άνδρας βλέπει αυτή την υπόθεση να παραδειγματιστεί και να μη διανοηθεί να κάνει κάτι τέτοιο σε καμία κοπέλα. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο».

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου της, κ. Δημητρακόπουλου, ώστε η δίκη να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά δεδομένα και η αξιοπρέπεια της ίδιας.

Το revenge porn βίντεο με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Τούνη άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ήδη από το 2017. Το 2020, η ίδια αποφάσισε να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση κατά δύο ανδρών που κατηγορεί για τη διαρροή του.

Είχε μιλήσει ανοιχτά για την υπόθεση μέσα από τα social media αλλά και συνεντεύξεις, περιγράφοντας την τεράστια ηθική και ψυχολογική ζημιά που υπέστη. Η δίκη αυτή αποτελεί για εκείνη όχι μόνο μια προσπάθεια δικαίωσης, αλλά και μια δημόσια μάχη ενάντια στη διαδικτυακή κακοποίηση, στέλνοντας μήνυμα σε κάθε γυναίκα που μπορεί να βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση.

Η υπόθεση συνεχίζεται, με την Ιωάννα Τούνη να δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top