Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας

Οι λόγοι για να τα καταναλώνετε καθημερινά

Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Το μανταρίνι Χίου από τα πιο αρωματικά του κόσμου / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ποιο είναι το φθινοπωρινό φρούτο που εάν καταναλώνεται τακτικά προσφέρει άπειρα οφέλη στην υγεία σας; Μα, φυσικά, το μανταρίνι, το οποίο, όπως και τα περισσότερα εσπεριδοειδή, είναι πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και ευεργετικές φυτικές ενώσεις. 

Aυτό είναι το φθινοπωρινό φρούτο που σε βοηθάει να χάσεις βάρος

Δείτε τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε το μανταρίνι στην καθημερινή σας διατροφή.

Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας

Ποιο είναι το φθινοπωρινό φούτο το οποίο εάν καταναλώνεται τακτικά προσφέρει άπειρα οφέλη στην υγεία σας; Μα, φυσικά, το μανταρίνι / Φωτογραφία: Unsplash.com

Βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και θρεπτικά συστατικά

Τα μανταρίνια αποτελούν βασική πηγή βιταμινών C, Α και Β, ενώ περιέχουν σημαντική ποσότητα καλίου, θυαμίνης και φυλλικού οξέως.

Επιπρόσθετα, περιέχουν σημαντική ποσότητα φλαβονοειδών, τα οποία είναι αντιοξειδωτικά και προστατεύουν τον οργανισμό από  χρόνιες φλεγμονές και κατ΄επέκταση από σοβαρές ασθένειες, ενώ παράλληλα έχουν συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου.

Προστασία ανοσοποιητικού

Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε βιταμίνη C, τα ζουμερά αυτά φρούτα, προστατεύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και αποτελούν ασπίδα κατά των λοιμώξεων.
Ταυτόγχρονα, οι ουσίες που βρίσκονται στις φλούδες του μανταρινιού -και μένουν στα χέρια μας, καθώς το καθαρίζουμε- θωρακίζουν τον οργανισμό έναντι της σοβαρότητας αλλεργικών αντιδράσεων.

Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας

Οι ουσίες που βρίσκονται στις φλούδες του μανταρινιού -και μένουν στα χέρια μας, καθώς το καθαρίζουμε- θωρακίζουν τον οργανισμό έναντι της σοβαρότητας αλλεργικών αντιδράσεων / Φωτογραφία: Unsplash.com

Υγεία του εγκεφάλου

Τα αντιοξειδωτικά στα μανταρίνια, προστατεύουν τον οργανισμό από τις χρόνιες ασθένειες του εγκεφάλου, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι η νομπιλετίνη μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της νόσος του Αλτσχάιμερ, όπως η απώλεια μνήμης.

Παράλληλα, η ίδια ουσία βοηθά στη μείωση των κινητικών προβλημάτων που προκαλεί η νόσος Πάρκινσον.
 

Υγεία του δέρματος

Η βιταμίνη C βοηθά στην παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο μειώνεται στον οργανισμό μας με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, εμποδίζει τις ελεύθερες ρίζες να καταστρέφουν την υγεία του δέρματος.

Απώλεια βάρους

Όπως όλα τα εσπεριδοειδή έτσι και τα μανταρίνια, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες. Η κατανάλωσή τους δημιουργεί αίσθημα κορεσμού, με αποτέλεσμα να βοηθούν στην απώλεια βάρους. Επιπρόσθετακ, τα μανταρίνια έχουν μια αντιοξειδωτική ουσία, τη νομπιλετίνη, η οποία εμποδίζει τα κύτταρα του λίπους να αναπτυχθούν.

Μανταρίνι: Ένα «θαυματουργό» φρούτο με αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας

Τα αντιοξειδωτικά στα μανταρίνια, προστατεύουν τον οργανισμό από τις χρόνιες ασθένειες του εγκεφάλου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Υγιή καρδιά

Η βιταμίνη C και τα αντιοξειδωτικά στοιχεία των μανταρινιών μπορούν να βοηθήσουν την υγεία της καρδιάς. Σύμφωνα με έρευνες, η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τη χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια, γεγονός που προστατεύει τον οργανισμό από την αθηροσκλήρωση, που αποτελεί την κύρια αιτία για τα εμφράγματα.

Αντικαρκινικές ιδιότητες

Τα φλαβονοειδή που περιέχουν τα εσπεριδοειδή προστατεύουν από συγκεκριμένες μορφές καρκίνου: εντέρου, πνεύμονα, στήθους, γαστρικό.

 

Μανταρίνι και θρεπτικά συστατικά

Είναι πολύ εύκολο να εντάξετε τα μανταρίνια στην καθημερινή σας διατροφή, αφού τρώγονται εύκολα σκέτα ή μέσα σε διάφορες συνταγές.

Ένα μέτριο μανταρίνι (88 γραμμάρια) περιέχει τα ακόλουθα θρεπτικά συστατικά:

  • Θερμίδες: 47
  • Υδατάνθρακες: 12 γραμμάρια
  • Πρωτεΐνη: 0,7 γρ
  • Λίπος: 0,3 γρ
  • Φυτικές ίνες: 2 γραμμάρια
  • Βιταμίνη C: 26% της ημερήσιας αξίας
  • Μαγνήσιο: 2,5% της ημερήσιας αξίας
  • Κάλιο: 3% της ημερήσιας αξίας
  • Χαλκός: 4% της ημερήσιας αξίας
  • Σίδηρος: σχεδόν το 1% της ημερήσιας αξίας
