ΗΠΑ: Νεκρή η εθνοφρουρός που είχε πυροβοληθεί κοντά στον Λευκό Οίκο

Μία νεαρή στρατιώτης της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, η Σάρα Μπέκστρομ, υπέκυψε στα τραύματά της, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε πριν δύο ημέρες στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Η είδηση του θανάτου της μεταδόθηκε επίσημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε τηλεοπτικό του μήνυμα την αποκάλεσε «σεβαστή, νέα και εξαιρετική» - εκφράζοντας την οδύνη του και τη συμπαράσταση του στο πένθος της οικογένειάς της.

Όσα είπε ο Τραμπ για τον θάνατο της Εθνοφρουρού / Reuters

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη, όταν δύο μέλη της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυρά λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο. Η επίθεση αποδίδεται σε άνδρα αφγανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, φέρεται να πυροβόλησε τη Σάρα Μπέκστρομ και έναν ακόμη στρατιώτη. Ο δράστης συνελήφθη μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών.

Τα μέλη της εθνοφρουράς, Andrew Wolfe και Sarah Beckstrom, που δέχθηκαν πυροβολισμούς / AP

Η Σάρα - από τη Δυτική Βιρτζίνια - μπήκε στην υπηρεσία της το 2023 και φέρεται πως ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και αποδεκτή από τους συναδέλφους της. Ο δεύτερος τραυματίας συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

BREAKING: A shooting near the Farragut North Metro has left 2 National Guardsmen wounded, according to a source close to the investigation. The station was briefly placed on lockdown as police rushed in to secure the area. A suspect is now in custody.

Video courtesy: Mike Jones. pic.twitter.com/cHcFHnGUdT — John Gonzalez (@John7News) November 26, 2025

Οι αντιδράσεις από πλευράς κυβέρνησης και δικαστικών αρχών ήταν άμεσες: το FBI ξεκίνησε ενδελεχή έρευνα για τα κίνητρα του δράστη, ενώ ήδη αξιωματούχοι προαναγγέλλουν ότι θα ασκηθούν κατηγορίες για τρομοκρατία - με ενδεχόμενο να ζητηθεί η μέγιστη ποινή. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Τραμπ επέκρινε τις διαδικασίες μετανάστευσης της προηγούμενης διοίκησης ως «χαλαρές», υποστηρίζοντας πως το συμβάν αποδεικνύει τις «τρύπες» στο σύστημα ελέγχου των εισερχομένων.

Ο Rahmanullah Lakanwal που φέρεται να είναι ο δράστης των πυροβολισμών / AP

Η είδηση της απώλειας της Σάρα Μπέκστρομ τάραξε την αμερικανική κοινωνία, ξυπνώντας φόβους για την ασφάλεια στην «καρδιά» της πρωτεύουσας. Πολλοί μιλούν για σοβαρή «πληγή» στην εμπιστοσύνη απέναντι στα μέτρα προστασίας φρουράς και για την ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της πολιτικής ελέγχου των μεταναστεύσεων. Την ίδια ώρα, οι οικογένεια και οι συνάδελφοί της πενθούν - και η χώρα δείχνει να απαιτεί δικαιοσύνη.