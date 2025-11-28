Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Ειρηνάρχου.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 28 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ειρήναρχος.



Ο Ειρήναρχος μαζί με επτά γυναίκες μαρτύρησε στη Σεβάστεια (σημερινό Σιβάς Τουρκίας) κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού (284-305).

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ειρήναρχος


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:19 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 47 λεπτά.

Σελήνη 7.5 ημερών

 

Ημέρα της Μεσογείου

Η Ημέρα της Μεσογείου (Mediterranean Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Νοεμβρίου, σε ανάμνηση της Διαδικασίας της Βαρκελώνης (γνωστότερης ως Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης), που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας στις 27 και 28 Νοεμβρίου 1995, με στόχο τη στενότερη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική συνεργασία των χωρών της τότε Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 κρατών- μελών και 12 χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η Διαδικασία της Βαρκελώνης ήταν η βάση για τη δημιουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο (Union for the Mediterranean) στις 13 Ιουλίου 2008, με πρωτοβουλία του τότε προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. Η διακυβερνητική αυτή οργάνωση περιλαμβάνει στους κόλπους 42 κράτη-μέλη, τα 27 από τα οποία ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι μέλος, παρότι δεν αναγνωρίζεται ως κράτος, ενώ η συμμετοχή της Συρίας έχει ανασταλεί λόγω του εμφυλίου πολέμου. Η Λιβύη μετέχει ως παρατηρητής.

 

 

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Back to Top