Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Αγίου Φαίδρου μάρτυρος και Αγίου Φιλουμένου.

Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο οποίος μαρτύρησε τον 20ό αιώνα στα Ιεροσόλυμα. Η μνήμη του εορτάζεται στις 29 Νοεμβρίου.

Ο Άγιος Φιλούμενος (κατά κόσμον Σοφοκλής Χασάπης) γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1913 στο χωριό Ορούντα της επαρχίας Μόρφου της Κύπρου. Από μικρή ηλικία έδειξε τη θρησκευτικότητά του και την κλίση του προς αφιέρωση.

Παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα για 45 συναπτά έτη, μέχρι το μαρτύριό του. Το 1943 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και στις 8 Μαΐου του 1979 μετατέθηκε στο Φρέαρ του Ιακώβ. Εκεί υπηρέτησε μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο, στις 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου του 1979, ημέρα της μνήμης του Αγίου Μάρτυρος Φιλουμένου, φανατικοί Εβραίοι μπήκαν στο χώρο του Φρέατος του Ιακώβ κι ενώ ο Άγιος τελούσε τον Εσπερινό. Τότε του επιτέθηκαν με τσεκούρι, τον κακοποίησαν και τέλος τον σκότωσαν.



Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα

Φιλούμενος, Φίλος

Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:20 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 46 λεπτά.

Σελήνη 8.5 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής

Η Ημέρα Αντικαταναλωτισμού γιορτάζεται την Παρασκευή μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική και το τελευταίο Σάββατο του Νοεμβρίου στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια από τον Καναδο-Εσθονό Κάλε Λασν, ο οποίος συνέλαβε την ιδέα μιας μέρας, όπου οι καταναλωτές θα απείχαν από την πιο βασική τους ανάγκη. Ο Λασν ξεκίνησε ως στέλεχος διαφημιστικής εταιρείας για να μεταστραφεί σε κήρυκα κατά του καταναλωτισμού.



«Η κατανάλωση από μόνη της δεν είναι κακό, αλλά το τι αγοράζουμε» λέει. Και μας καλεί να αναλογισθούμε έστω και για μία μέρα τη σχέση της κατανάλωσης με την καταστροφή του περιβάλλοντος και τη φτώχεια. Οι πλούσιες χώρες της Δύσης, που αποτελούν το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, καταναλώνουν το 80% των πόρων της Γης, προκαλώντας δυσαναπλήρωτες καταστροφές στο περιβάλλον και άδικη διανομή του πλούτου.

Οι αντίπαλοι της Ημέρας επισημαίνουν τη ματαιότητα του μηνύματος, καθώς η παροδική απομάκρυνση από τις αγορές δεν μπορεί να επιφέρει καμία αλλαγή στη συνείδηση του καταναλωτικού κοινού, γιατί 364 μέρες κατάφασης δεν μπορούν να επισκιαστούν από μια μέρα άρνησης του κατανάλωσης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αγοραστικής Αποχής διαρκεί μόνο μία μέρα. Οι Άγγλοι διοργανωτές της Γιορτής ξεκίνησαν μια νέα καμπάνια αντικαταναλωτισμού και μας προτρέπουν «Να μην αγοράσουμε τίποτα τα Χριστούγεννα» (Buy Nothing Christmas).