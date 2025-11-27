Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!

Πού τους απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός;

27.11.25 , 17:04 Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!
Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Σε μια σπάνια κοινή έξοδό τους στο κέντρο της Αθήνας συνάντησε πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός την Έλενα Ράπτη και τον Γιάννη Μπρατάκο

Έλενα Ράπτη – Γιάννης Μπρατάκος: Βραδινή έξοδος για το ερωτευμένο ζευγάρι

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού, βρέθηκαν σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις στην Αθήνα.

Ο Γιάννης Μπρατάκος κι η Έλενα Ράπτη είναι πολύ... busy κι αυτό φαίνεται! 

Ο Γιάννης Μπρατάκος κι η Έλενα Ράπτη είναι πολύ... busy κι αυτό φαίνεται! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με casual look η Έλενα Ράπτη κι ο Γιάννης Μπρατάκος έκαναν τις δουλειές τους, συζητώντας παράλληλα για όσα τους απασχολούν. 

Έλενα Ράπτη: Στο Ηρώδειο με τον Γιάννη Μπρατάκο - Η τέλεια Gucci τσάντα της

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι είναι μαζί από τον Απρίλιο του 2022, ωστόσο η σχέση τους έγινε γνωστή λίγους μήνες μετά όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στη ΔΕΘ.

Ο Γιάννης Μπρατάκος κι η Έλενα ράπτη είναι παντρεμένοι τα τελευταία δύο χρόνια

Ο Γιάννης Μπρατάκος κι η Έλενα ράπτη είναι παντρεμένοι τα τελευταία δύο χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με αφορμή τη συμπλήρωση του ενός χρόνου σχέσης τους, τον Απρίλιο του 2023 δημοσίευσαν και την πρώτη τους κοινή φωτογραφία στα social media. Τον Ιανουάριο του 2024 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Αθήνας. 

Γ. Μπρατάκος μετά την περιπέτεια υγείας: «Δυνατός με την Έλενα δίπλα μου»

Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!

