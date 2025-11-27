Έλενα Ράπτη - Γιάννης Μπρατάκος: Κοινή εμφάνιση για το ζευγάρι!

Δείτε όλες τις φωτογραφίες της Έλενας Ράπτη και του Γιάννη Μπρατάκου

Σε μια σπάνια κοινή έξοδό τους στο κέντρο της Αθήνας συνάντησε πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός την Έλενα Ράπτη και τον Γιάννη Μπρατάκο.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο πρώην διευθυντής της Γενικής Γραμματείας του πρωθυπουργού, βρέθηκαν σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις στην Αθήνα.

Ο Γιάννης Μπρατάκος κι η Έλενα Ράπτη είναι πολύ... busy κι αυτό φαίνεται! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με casual look η Έλενα Ράπτη κι ο Γιάννης Μπρατάκος έκαναν τις δουλειές τους, συζητώντας παράλληλα για όσα τους απασχολούν.

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι είναι μαζί από τον Απρίλιο του 2022, ωστόσο η σχέση τους έγινε γνωστή λίγους μήνες μετά όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στη ΔΕΘ.

Ο Γιάννης Μπρατάκος κι η Έλενα ράπτη είναι παντρεμένοι τα τελευταία δύο χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Με αφορμή τη συμπλήρωση του ενός χρόνου σχέσης τους, τον Απρίλιο του 2023 δημοσίευσαν και την πρώτη τους κοινή φωτογραφία στα social media. Τον Ιανουάριο του 2024 παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Αθήνας.