First Dates: Θέλει μία κοπέλα σε ρυθμούς rock n' roll! - Δείτε το trailer

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00 στο Star

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του First Dates εδώ

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο σημερινό επεισόδιο του First Dates, ο έρωτας κάνει παιχνίδι, δοκιμάζει αντοχές και… χαρίζει λίγη από τη γνωστή του μαγεία!

Ο 24χρονος Γιώργος ασχολείται με τη διατροφολογία και δηλώνει «ροκάς» στην ψυχή. Ψάχνει μια κοπέλα για να ζήσουν μια ζωή σε ρυθμούς rock n’ roll. Η απαιτητική και εκκεντρική Μυρτώ, θα μπορούσε να είναι αυτή η κοπέλα, αρκεί να καταφέρει να τη γοητεύσει. Με λίγη αστερόσκονη και λίγη τύχη μπορεί και να τα καταφέρει!

Η Μαίρη είναι πάντα χαμογελαστή και με θετική διάθεση και αναζητά τον έρωτα σε έναν ψηλό, ευφυή και ευγενικό άντρα. Το χιούμορ και η καλοσύνη του Μιχαήλ μπορεί να είναι τα στοιχεία στην προσωπικότητά του που θα αγγίξουν την καρδιά της. Θα καταφέρουν να βρουν ο ένας στον άλλο αυτό που πραγματικά τους αξίζει;

Ο 32χρονος Παύλος έχει ταλέντο στο φλερτ, αδυναμία στα γυναικεία άκρα και ξέρει πολύ καλά να βάζει υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνει. Όταν συναντάει την εκθαμβωτική Μαίρη αδυνατεί να πιστέψει πως αυτό το ραντεβού είναι πραγματικό και όχι κάποιο όμορφο όνειρο. Θα παίξει σωστά τα χαρτιά του για να τη διεκδικήσει ή θα ξυπνήσει απότομα;

Στο First Dates, κάθε ραντεβού είναι μια νέα ευκαιρία για αγάπη και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ!

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.

Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.

Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!

Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr

FIRST DATES
FIRST DATES
