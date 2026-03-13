Ελένη Χατζίδου: «Είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά»

«Δεν άφησα ποτέ το τραγούδι, με αυτό ξεκίνησα»

Η Ελένη Χατζίδου και ο σύζυγός της Ετεοκλής Παύλου έδωσαν το «παρών» στο πάρτι της συνεργασίας της Heaven με τη Warner, όπου η γνωστή παρουσιάστρια και τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει κάτι δισκογραφικά.

Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ελένη Χατζίδου: «Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αφήσει ποτέ το τραγούδι. Είναι κάτι που το αγαπάω πολύ, είναι κάτι με το οποίο ξεκίνησα, είμαι σε φάση δημιουργική, ακούω κομμάτια, είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά», ενώ συμπλήρωσε ότι «το καλοκαίρι θα είναι καυτό και γεμάτο live».

Ελένη Χατζίδου: «Είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά»

Υπενθυμίζουμε, ότι η Ελένη Χατζίδου προέρχεται από μουσική οικογένεια και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους ασχολήθηκε από πολύ νεαρή ηλικία με τη μουσική και το λαϊκό τραγούδι. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story 4 (2006) και την επιτυχία «Δε θα σε περιμένω», ενώ τα τελευταία χρόνια συμπαρουσιάζει με το σύζυγό της Ετεοκλή Παούλου την καθημερινή πρωινή εκπομπή Breakfast@star.

Είναι απόφοιτη της σχολής Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας του ΑΠΘ και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, οι οποίοι πίστεψαν στο ταλέντο της. Κάποιοι από αυτούς είναι οι: Βασίλης Καρράς, Παντελής Παντελίδης, Θάνος Πετρέλης, Νίκος Μακρόπουλος, Σταμάτης Γονίδης, Πάολα, Νίκος Βέρτης, Κώστας Καραφώτης, Αντύπας, Γιώργος Τσαλίκης κ.ά.

Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου / Φωτογραφία: NDP

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου / Φωτογραφία: NDP

Στο παρακάτω βίντεο την απολαμβάνουμε να ερμηνεύει το «Πάρτι», ενώ έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της:

«Το "Πάρτι"– ένα τραγούδι που πάντα με γυρνάει πίσω. Στο 2002. Στη χρονιά που ξεκίνησα να τραγουδάω. Με όνειρα μεγάλα, φωνή άγουρη αλλά καρδιά γεμάτη. Δεν ήξερα τότε πού θα με πάει ο δρόμος, ήξερα όμως πως όταν τραγουδούσα, ένιωθα ολόκληρη. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, βρίσκομαι ακόμα εδώ. Με το ίδιο σφίξιμο πριν ξεκινήσει η μελωδία, με την ίδια λαχτάρα να πω μια ιστορία μέσα από στίχους. Και νιώθω ευγνωμοσύνη... Μαζί με τον δάσκαλό μου @mikevasileiadis.official ξαναπιάνουμε ένα αγαπημένο τραγούδι που κυκλοφόρησε εκείνο το μακρινό 2002... Για να θυμηθώ –και να σας θυμίσω– πως ό,τι αγαπάμε, μας κρατά ζωντανούς...»

 

Όπως έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις της, ονειρευόταν από πολύ μικρή να γίνει τραγουδίστρια και έτσι όσο ήταν φοιτήτρια πραγματοποίησε σπουδές στη μουσική και το τραγούδι. Όπως έχει πει: «Το "μικρόβιο" της τραγουδίστριας, το απέκτησα από την οικογένειά μου», καθώς ο πατέρας της, Τριαντάφυλλος Χατζίδης, διαθέτει εκπληκτική φωνή και ήταν ρεμπέτης. Μία γνήσια λαϊκή φωνή, την οποία έχει κληρονομήσει και η Ελένη.

