Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!

Η αλήθεια να λέγεται! Το τελευταίο διάστημα η Ελένη Χατζίδου είναι πιο όμορφη από ποτέ, με αποτελέσμα πολλοί να τη ρωτάνε στα social media αν έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό της.

«Παιδιά, να πω κάτι, γιατί πήρα κάποια μηνύματα... Έτσι αυτές τις δυο... τελευταίες δυο μέρες παίρνω, θέλω να πω έτσι σε αγαπημένες φίλες κι αυτά, που πολύ ωραία με ρωτάνε και πολύ ευγενικά, αλλά να απαντήσω ότι δεν έχω κάνει mini lift. Έχω αλλάξει το μακιγιάζ μου», αποκάλυψε η παρουσιάστρια στα πρώτα λεπτά του Breakfast@Star το πρωί της Πέμπτης.

«Ρε, παιδί μου, φαίνονται τα μάτια μου πιο σηκωμένα. Πραγματικά έχω αλλάξει...», απάντησε στη Μαίρη Αργυριάδου. «Εγώ ήξερα ότι για να κάνεις mini lift πρέπει να λείπεις από τη δουλειά κάνα μήνα σίγουρα», αποκάλυψε η Ελένη. «Αφού έχεις μελανιές, πρήζεσαι... είναι mini lift, είναι νυστέρι, να τα τραβήξουνε...», πρόσθεσε.

«Πάντως ό,τι και να 'κανες, πήγε καλά!», σχολίασε με χιούμορ ο Ετεοκλής Παύλου με το πάνελ να γελάει. «Δεν έχω κάνει τίποτα σας λέω! Δεν ξέρω άμα το 'χετε προσέξει... είναι το μισό eyeliner... η μισή βλεφαρίδα... όλα μισά», με τη Λιλή Πυράκη να δίνει τα εύσημα στη μακιγιέζ: «Μπράβο στη Ρούλα που καταργεί τους πλαστικούς!».

«Δε θα λες τίποτα. Θα λες απλά "κοιμήθηκα πιο πολλές ώρες και πίνω πολύ νερό"», της είπε ο Κωνσταντίνος Ντάφλος με τη σειρά του.

