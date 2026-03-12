Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!

«Φαίνονται τα μάτια μου πιο σηκωμένα. Πραγματικά έχω αλλάξει»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου διαψεύδει φήμες για mini lift στο πρόσωπό της.
  • Αποκαλύπτει ότι η αλλαγή στην εμφάνισή της οφείλεται στο μακιγιάζ.
  • Σημειώνει ότι το μισό eyeliner και οι μισές βλεφαρίδες κάνουν τη διαφορά.
  • Η παρουσιάστρια αναφέρει ότι για mini lift απαιτείται χρόνος αποθεραπείας.
  • Η ομάδα της εκπομπής σχολιάζει με χιούμορ την εμφάνισή της.

Η αλήθεια να λέγεται! Το τελευταίο διάστημα η Ελένη Χατζίδου είναι πιο όμορφη από ποτέ, με αποτελέσμα πολλοί να τη ρωτάνε στα social media αν έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό της. 

Χατζίδου: «Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει»

«Παιδιά, να πω κάτι, γιατί πήρα κάποια μηνύματα... Έτσι αυτές τις δυο... τελευταίες δυο μέρες παίρνω, θέλω να πω έτσι σε αγαπημένες φίλες κι αυτά, που πολύ ωραία με ρωτάνε και πολύ ευγενικά, αλλά να απαντήσω ότι δεν έχω κάνει mini lift. Έχω αλλάξει το μακιγιάζ μου», αποκάλυψε η παρουσιάστρια στα πρώτα λεπτά του Breakfast@Star το πρωί της Πέμπτης.

Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!

«Ρε, παιδί μου, φαίνονται τα μάτια μου πιο σηκωμένα. Πραγματικά έχω αλλάξει...», απάντησε στη Μαίρη Αργυριάδου. «Εγώ ήξερα ότι για να κάνεις mini lift πρέπει να λείπεις από τη δουλειά κάνα μήνα σίγουρα», αποκάλυψε η Ελένη. «Αφού έχεις μελανιές, πρήζεσαι... είναι mini lift, είναι νυστέρι, να τα τραβήξουνε...», πρόσθεσε.

Ελένη - Ετεοκλής: «Ήταν πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο»

«Πάντως ό,τι και να 'κανες, πήγε καλά!», σχολίασε με χιούμορ ο Ετεοκλής Παύλου με το πάνελ να γελάει. «Δεν έχω κάνει τίποτα σας λέω! Δεν ξέρω άμα το 'χετε προσέξει... είναι το μισό eyeliner... η μισή βλεφαρίδα... όλα μισά», με τη Λιλή Πυράκη να δίνει τα εύσημα στη μακιγιέζ: «Μπράβο στη Ρούλα που καταργεί τους πλαστικούς!».

Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!

«Δε θα λες τίποτα. Θα λες απλά "κοιμήθηκα πιο πολλές ώρες και πίνω πολύ νερό"», της είπε ο Κωνσταντίνος Ντάφλος με τη σειρά του.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

