Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε ο κόσμος την κυκλοφορία του βιντεοκλίπο του Ferto. Μιλώντας στον Πάνο Παπαδόπουλο και στην κάμερα του Breakfast@Star, ο Akylas αναφέρθηκε στην πρώτη αντίδραση του κοινού αλλά και στα επόμενα βήματα της προώθησης του τραγουδιού που εκπροσωπεί την χώρα μας στην Eurovision 2026.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η δουλειά της ομάδας πίσω από το project. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς τόσες μέρες να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Απ’ το λίγο που είδα τώρα είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, τα πρώτα σχόλια που έχει δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα θετικά. «Προς το παρόν έχω δει σχόλια που έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω; Εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά, βγήκε τέλειο όλο. Η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε έντονη προώθηση στο εξωτερικό το επόμενο διάστημα. «Έχουμε κάτι ταξιδάκια. Δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω και τι μπορώ να πω, αλλά θα πέσει καλό promo», είπε, αποκαλύπτοντας ότι στα σχέδια περιλαμβάνονται ταξίδια σε Βρυξέλλες και Όσλο.

Σε ερώτηση για τη σκηνική παρουσία στην Eurovision, ο Akylas κράτησε χαμηλούς τόνους. «Έχουν ακουστεί διάφορα. Τώρα εγώ δε θέλω να σποϊλάρω κάτι, να ’ναι έκπληξη», σημείωσε.

Στο ενδεχόμενο να δούμε τη μητέρα του στη σκηνή, σχολίασε με χιούμορ: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως αν το πάρουμε».

