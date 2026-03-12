Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»

Η πρώτη αντίδραση μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του Ferto

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Akylas εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του Ferto, που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Eurovision 2026.
  • Τα πρώτα σχόλια του κοινού στα social media είναι θετικά και ενθουσιώδη.
  • Προγραμματίζεται έντονη προώθηση του τραγουδιού στο εξωτερικό, με ταξίδια σε Βρυξέλλες και Όσλο.
  • Ο Akylas κρατά μυστική τη σκηνική παρουσία στην Eurovision, αναφέροντας ότι θα είναι έκπληξη.
  • Με χιούμορ, δήλωσε ότι η μητέρα του δεν είναι για τη σκηνή, αλλά μπορεί να ανέβει αν κερδίσουν.

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε ο κόσμος την κυκλοφορία του βιντεοκλίπο του Ferto. Μιλώντας στον Πάνο Παπαδόπουλο και στην κάμερα του Breakfast@Star, ο Akylas αναφέρθηκε στην πρώτη αντίδραση του κοινού αλλά και στα επόμενα βήματα της προώθησης του τραγουδιού που εκπροσωπεί την χώρα μας στην Eurovision 2026

Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»

Ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η δουλειά της ομάδας πίσω από το project. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ συγκινημένος. Περίμενα πώς και πώς τόσες μέρες να βγει, να ακούσω απόψεις του κόσμου. Απ’ το λίγο που είδα τώρα είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, τα πρώτα σχόλια που έχει δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα θετικά. «Προς το παρόν έχω δει σχόλια που έχουν ενθουσιαστεί όλοι. Έχουμε ενθουσιαστεί. Τι να πω; Εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένος παιδιά, βγήκε τέλειο όλο. Η ομάδα δούλεψε πολύ σκληρά για να βγει αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ», ανέφερε.

Παράλληλα, προανήγγειλε έντονη προώθηση στο εξωτερικό το επόμενο διάστημα. «Έχουμε κάτι ταξιδάκια. Δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω και τι μπορώ να πω, αλλά θα πέσει καλό promo», είπε, αποκαλύπτοντας ότι στα σχέδια περιλαμβάνονται ταξίδια σε Βρυξέλλες και Όσλο.

Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»

Δείτε όσα είπε ο σκηνοθέτης του κλιπ, Jim Georgantis

Σε ερώτηση για τη σκηνική παρουσία στην Eurovision, ο Akylas κράτησε χαμηλούς τόνους. «Έχουν ακουστεί διάφορα. Τώρα εγώ δε θέλω να σποϊλάρω κάτι, να ’ναι έκπληξη», σημείωσε.

Στο ενδεχόμενο να δούμε τη μητέρα του στη σκηνή, σχολίασε με χιούμορ: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Η μαμά μπορεί να ανέβει μετά όμως αν το πάρουμε».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

