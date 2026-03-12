Κλειστός σήμερα ο σταθμός μετρό «Σύνταγμα» από τις 17:30

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι συρμοί δε θα κάνουν στάση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 11:06 Βίκυ Μαραγκάκη: «Το... θηρίο στην πραγματικότητα είναι από πάνω μας!»
12.03.26 , 10:56 Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή
12.03.26 , 10:45 Βασίλης Σπανούλης: Αποχώρησε από τη Μονακό - Ποια είναι η νέα του ομάδα
12.03.26 , 10:44 Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν δοκιμάζει όπλα μαζί με τον πατέρα της
12.03.26 , 10:42 Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
12.03.26 , 10:28 Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Με τον γιο τους στο Σικάγο!
12.03.26 , 10:23 The nice guys: Η ταινία είναι διαθέσιμη on demand έως και τις 24/3
12.03.26 , 10:19 Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»
12.03.26 , 10:10 Κλειστός σήμερα ο σταθμός μετρό «Σύνταγμα» από τις 17:30
12.03.26 , 10:09 Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
12.03.26 , 09:56 Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του
12.03.26 , 09:41 Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!
12.03.26 , 09:40 Volvo: Το λογισμικό της έρχεται από το μέλλον
12.03.26 , 09:31 ΗΠΑ: Η 5χρονη Κάρεν που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε έξι χρόνια μετά
12.03.26 , 09:24 Γιώργος Μαρίνος: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του σόουμαν
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Πώς θα επηρεάσει η είσοδος της Σελήνης στον Αικόκερω τα 12 ζώδια;
Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Κλείνει Σήμερα Το Μετρό Συντάγματος - Δείτε Πότε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κλειστός ο σταθμός μετρό «Σύνταγμα» σήμερα από τις 17:30.
  • Η απόφαση λήφθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να σταματούν.
  • Αριστερές οργανώσεις έχουν καλέσει σε αντιπολεμική συγκέντρωση στις 19:00.
  • Θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Κλειστός θα είναι σήμερα το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», μετά από απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ το Μετρό του Συντάγματος θα κλείσει τις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν, χωρίς να κάνουν στάση. 

Κανονικά η 24ωρη λειτουργία μετρό και λεωφορείων το Σάββατο

Αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες έχουν καλέσει σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 19:00. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΡΟ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top