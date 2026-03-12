Κλειστός σήμερα ο σταθμός μετρό «Σύνταγμα» από τις 17:30

Κλειστός θα είναι σήμερα το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», μετά από απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος κατά του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ το Μετρό του Συντάγματος θα κλείσει τις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν, χωρίς να κάνουν στάση.

Αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες έχουν καλέσει σε αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 19:00. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

