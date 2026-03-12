Γιώργος Μαρίνος: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του σόουμαν

Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, σε ηλικία 87 χρόνων ο Γιώργος Μαρίνος μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Γεννημένος στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, υπήρξε ο πρώτος και μεγαλύτερος σόουμαν που βγήκε ποτέ στη χώρα μας.

Την Πέμπτη 12 Μαρίου στην κάμερα του Happy Day μίλησε η διευθύντρια του γηροκομείου που ζούσε τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος αποκαλύπτοντας: «Είναι τόσο το πένθος και η στεναχώρια που ζούμε αυτές τις ημέρες… Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο… περάσαμε καλά. Αυτό έχω να πω. Τον φροντίσαμε. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό τον άνθρωπο και ας είναι αναπαυμένος. Ζήσαμε covid μαζί. Μας έδωσε πολλά. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Περάσαμε καλά. Τραγουδούσε καθημερινά. Είχαμε ένα πάρτι καθημερινά. Τον πήγαιναν βολτίτσες, πηγαίναμε έξω. Του άρεσε το σουβλάκι. Η Ιωάννα και η κυρία Σοφία τον επισκέπτονταν».

Σε ερώτηση στις φήμες πως είχε άνοια και πως δε θυμόταν πράγματα, απάντησε: «Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν ήταν όπως ήσουν στα 20».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Δημήτρης Σιδηρόπουλος η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14/3 στις 12:00 μ.μ στο κοιμητήριο Βούλας.