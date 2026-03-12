Γιώργος Μαρίνος: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του σόουμαν

Όσα αποκάλυψε η διευθύντρια του γηροκομείου όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 11:06 Βίκυ Μαραγκάκη: «Το... θηρίο στην πραγματικότητα είναι από πάνω μας!»
12.03.26 , 10:56 Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή
12.03.26 , 10:45 Βασίλης Σπανούλης: Αποχώρησε από τη Μονακό - Ποια είναι η νέα του ομάδα
12.03.26 , 10:44 Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν δοκιμάζει όπλα μαζί με τον πατέρα της
12.03.26 , 10:42 Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
12.03.26 , 10:28 Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Με τον γιο τους στο Σικάγο!
12.03.26 , 10:23 The nice guys: Η ταινία είναι διαθέσιμη on demand έως και τις 24/3
12.03.26 , 10:19 Akylas: «Η μαμά δεν είναι για τη σκηνή. Μπορεί να ανέβει αν το πάρουμε!»
12.03.26 , 10:10 Κλειστός σήμερα ο σταθμός μετρό «Σύνταγμα» από τις 17:30
12.03.26 , 10:09 Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
12.03.26 , 09:56 Σάκης Ρουβάς: Τα 5 άκυρα πράγματα που έχει στο αυτοκίνητό του
12.03.26 , 09:41 Ελένη Χατζίδου: «Δεν έχω κάνει mini lift» - Το trick στο μακιγιάζ της!
12.03.26 , 09:40 Volvo: Το λογισμικό της έρχεται από το μέλλον
12.03.26 , 09:31 ΗΠΑ: Η 5χρονη Κάρεν που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε έξι χρόνια μετά
12.03.26 , 09:24 Γιώργος Μαρίνος: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του σόουμαν
MasterChef Trailer: Ποια προσπάθεια θα βαθμολογηθεί με 3/10;
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Πώς θα επηρεάσει η είσοδος της Σελήνης στον Αικόκερω τα 12 ζώδια;
Η Ελένη Ζαρούλια παραδόθηκε στο Α.Τ. Πεύκης - Οδηγείται στη φυλακή
Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαρίνος απεβίωσε την Τρίτη σε ηλικία 87 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939 και ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος σόουμαν στην Ελλάδα.
  • Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 12:00 μ.μ. στο κοιμητήριο Βούλας.
  • Η διευθύντρια του γηροκομείου δήλωσε ότι ο Μαρίνος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος και είχε μια ευχάριστη ζωή εκεί.
  • Ο Μαρίνος περνούσε καλά, τραγουδούσε καθημερινά και είχε πολλές επισκέψεις από φίλους.

Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, σε ηλικία 87 χρόνων ο Γιώργος Μαρίνος μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. 

Γιώργος Μαρίνoς: «Tον είδα την Καθαρά Δευτέρα. Δεν επικοινωνούσε καθόλου»

Γεννημένος στην Αθήνα στις 18 Ιουνίου 1939, υπήρξε ο πρώτος και μεγαλύτερος σόουμαν που βγήκε ποτέ στη χώρα μας.

Γιώργος Μαρίνος: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του σόουμαν

Την Πέμπτη 12 Μαρίου στην κάμερα του Happy Day μίλησε η διευθύντρια του γηροκομείου που ζούσε τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος Μαρίνος αποκαλύπτοντας: «Είναι τόσο το πένθος και η στεναχώρια που ζούμε αυτές τις ημέρες… Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο… περάσαμε καλά. Αυτό έχω να πω. Τον φροντίσαμε. Πήραμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό τον άνθρωπο και ας είναι αναπαυμένος. Ζήσαμε covid μαζί. Μας έδωσε πολλά. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Περάσαμε καλά. Τραγουδούσε καθημερινά. Είχαμε ένα πάρτι καθημερινά. Τον πήγαιναν βολτίτσες, πηγαίναμε έξω. Του άρεσε το σουβλάκι. Η Ιωάννα και η κυρία Σοφία τον επισκέπτονταν».

Βίκυ Παγιατάκη: «Λύγισε» μαθαίνοντας για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου

Γιώργος Μαρίνος: Πότε και που θα γίνει η κηδεία του σόουμαν

Σε ερώτηση στις φήμες πως είχε άνοια και πως δε θυμόταν πράγματα, απάντησε: «Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν ήταν όπως ήσουν στα 20». 

Γιώργος Μαρίνος: H τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα προβλήματα υγείας

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Δημήτρης Σιδηρόπουλος η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14/3 στις 12:00 μ.μ στο κοιμητήριο Βούλας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top