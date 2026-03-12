Βασίλης Σπανούλης: Αποχώρησε από τη Μονακό - Ποια είναι η νέα του ομάδα

Οι λόγοι που παραιτήθηκε ο Έλληνας προπονητής

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Στην πόρτα της εξόδου από τη Μονακό ο Βασίλης Σπανούλης / Βίντεο: Action24
Ο Βασίλης Σπανούλης ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τη Μονακό, όπως γνωστοποίησαν σε ανακοίνωσή τους οι Μονεγάσκοι. Ο «V Span» παραιτήθηκε από την ομάδα του Πριγκιπάτου 15 μήνες μετά από την παρουσία του στον πάγκο, καθώς τα οικονομικά προβλήματα είχαν πλήξει τη Μονακό και οδήγησαν τον Σπανούλη σε αυτή την απόφαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας του Σπανούλη με τη Μονακό, δημοσιεύτηκε μία μέρα πριν το ματς των Μονεγάσκων με τον Ολυμπιακό (12/3) για την 32η αγωνιστική της Euroleague.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.sportdog.gr

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
