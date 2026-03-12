Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα «Άνοιξη Ζωής 2026»

Η ΠΕΓΚΑΠ - ΝΥ και ο Δήμος Διονύσου υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων της Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π.-Ν.Υ. «ΑΝΟΙΞΗ ΖΩΗΣ» διοργανώνουν τους αγώνες δρόμου «Τρέχω για την Άνοιξη ζωής 2026», την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00 με αφετηρία τη Λεωφόρο Δροσιάς – Σταμάτας (κοντά στην πλατεία Δροσιάς).



Οι αγώνες περιλαμβάνουν 10 χλμ και 4 χλμ με ατομική χρονομέτρηση, 1000 μ. για παιδιά 5 – 12 ετών και 500 μ. για ΑμεΑ.



Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των σκοπών της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων παιδιών - Νοητικά Υστερούντων (Π.Ε.Γ.Κ.Α.Π. - Ν.Υ.)



Δηλώσεις συμμετοχής μέσω του site: www.athetin.gr/events/24

Πληροφορίες:

2106814125 & info@pegkap.gr