«Σιγά το θέαμα!» με τους Παντελή Αμπαζή & Γεράσιμο Γεννατά

Ο Παντελής Αμπαζής και ο Γεράσιμος Γεννατάς φέτος την άνοιξη επιστρέφουν δριμύτεροι στο κέντρο της πόλης, με ένα ντεμοντέρνο θέατρο τραγουδιών γεμάτο εκπλήξεις και συγκίνηση. Από την Τετάρτη 18 Μαρτίου και για πέντε μόνο εμφανίσεις, ανεβαίνουν στη σκηνή του Theatre of the No με την παράσταση

«Σιγά το θέαμα!», παρουσιάζοντας τραγούδια «περιΟπής» με ωμέγα και όμικρον, σε μια ευρηματική συνάντηση μουσικής, θεάτρου και χιούμορ με την ενεργή συμμετοχή του κόσμου.

Παίζουν μουσικάρες και λένε τραγουδάρες που αγαπάνε. Σπαραξικάρδιες ατάκες, εύθυμα χρονικά, πρόζες και λογύδρια απίστευτου κάλλους συνθέτουν ένα υπερθέαμα τσέπης, με γέλια μέχρι δακρύων και διαρκή αλληλεπίδραση με το κοινό. Ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά, με τζαζ διάθεση και ροκ άποψη!

Αι δύο καλλιτέχναι παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν, αυτοσαρκάζονται, πειράζουν ο ένας τον άλλον, και παρασύρουν το κοινό σε μια απρόβλεπτη σουρεάλ κατάσταση. Κάθε τραγούδι λειτουργεί σαν ένας μικρός μονόλογος μετά μουσικής, μια σύντομη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, γεμάτη θετική ενέργεια και δημιουργικότητα.

Το «σιγά το θέαμα!» είναι μια μουσική κωμωδία που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά, αλλά παίρνει πολύ στα σοβαρά τη χαρά της μουσικής και του θεάτρου.

Ο ποιητής των τυμπάνων Vago Cuervo δίνει τον ρυθμό, ενώ υπό την σκέπην του μαέστρου Σπύρου Βαϊγκούση, η σκηνική δράση απογειώνεται.



Παντελής Αμπαζής: Κιθάρα, τραγούδι, πρόζες, πρωτότυπες μουσικές

Γεράσιμος Γεννατάς: Πρόζα, τραγούδι

Σπύρος Βαϊγκούσης: πιάνο, πλήκτρα, φωνητικά

Vago Cuervo: τύμπανα, κρουστά





Παραστάσεις

Tετάρτες 18 & 25 Μαρτίου και 1, 22, 29 Απριλίου στις 20.30



Συντελεστές:

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη



Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/siga-to-theama-pantelis-ampazis-gera/





THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

