«Σιγά το θέαμα!» με τους Παντελή Αμπαζή & Γεράσιμο Γεννατά

Για 5 Τετάρτες από 18 Μαρτίου ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 12:34 Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman
13.03.26 , 12:30 Αναθεώρηση ταξιδιωτικών κανόνων - Τι αλλάζει στα οργανωμένα ταξίδια
13.03.26 , 12:28 Λουκανικόπιτα με χωριάτικο λουκάνικο
13.03.26 , 12:11 Πόλεμος στο Ιράν: Ποιος είναι τελικά ο στόχος της αμερικανικής στρατηγικής;
13.03.26 , 12:07 Νίκος Μουτσινάς: Η ηλικία, το Instagram και η επιστροφή στην τηλεόραση
13.03.26 , 12:06 Μπήλιου: Σαββατοκύριακο έντασης και σύγχυσης- Οι όψεις & ο ανάδρομος Ερμής
13.03.26 , 11:57 Με χειροπέδες η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στις φυλακές Θήβας
13.03.26 , 11:35 Μάρα Ζαχαρέα: «Υπάρχουν στιγμές που βουρκώνω στον αέρα»
13.03.26 , 11:29 Κλείνει επ’ αόριστον ο Οδοντωτός στα Καλάβρυτα
13.03.26 , 11:21 Volvo Βελμάρ: Στηρίζει ποδηλατικούς αγώνες
13.03.26 , 11:20 Πριν από τον ύπνο: Τι πρέπει να κάνεις για να χάσεις κιλά
13.03.26 , 11:12 Ελένη Χατζίδου: «Είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά»
13.03.26 , 11:09 «Σιγά το θέαμα!» με τους Παντελή Αμπαζή & Γεράσιμο Γεννατά
13.03.26 , 11:06 Συρίχα: «Ήθελαν να βάλουν το Ρουκ Ζουκ στον πάγο για δύο χρόνια»
13.03.26 , 11:03 Geely: Πρώτη σε πωλήσεις στην Κίνα και τον Φεβρουάριο
Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Παντζόπουλο
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Ανθή Βούλγαρη - Ο γιος της έγινε ενός: «Ήταν η μέρα που με έκανες μαμά»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
«Σιγά το θέαμα!» Στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Παντελής Αμπαζής και ο Γεράσιμος Γεννατάς φέτος την άνοιξη επιστρέφουν δριμύτεροι στο κέντρο της πόλης, με ένα ντεμοντέρνο θέατρο τραγουδιών γεμάτο εκπλήξεις και συγκίνηση. Από την Τετάρτη 18 Μαρτίου και για πέντε μόνο εμφανίσεις, ανεβαίνουν στη σκηνή του Theatre of the No με την παράσταση

«Σιγά το θέαμα!», παρουσιάζοντας τραγούδια «περιΟπής» με ωμέγα και όμικρον, σε μια ευρηματική συνάντηση μουσικής, θεάτρου και χιούμορ με την ενεργή συμμετοχή του κόσμου.

Παντελής Αμπαζής και Γεράσιμος Γεννατάς 

Παντελής Αμπαζής και Γεράσιμος Γεννατάς 

Παίζουν μουσικάρες και λένε τραγουδάρες που αγαπάνε. Σπαραξικάρδιες ατάκες, εύθυμα χρονικά, πρόζες και λογύδρια απίστευτου κάλλους συνθέτουν ένα υπερθέαμα τσέπης, με γέλια μέχρι δακρύων και διαρκή αλληλεπίδραση με το κοινό.  Ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά, με τζαζ διάθεση και ροκ άποψη!

«Σιγά το θέαμα!» με τους Παντελή Αμπαζή και Γεράσιμο Γεννατά 

«Σιγά το θέαμα!» με τους Παντελή Αμπαζή και Γεράσιμο Γεννατά 

 Αι δύο καλλιτέχναι παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν, αυτοσαρκάζονται, πειράζουν ο ένας τον άλλον, και παρασύρουν το κοινό σε μια απρόβλεπτη σουρεάλ κατάσταση. Κάθε τραγούδι λειτουργεί σαν ένας μικρός μονόλογος μετά μουσικής, μια σύντομη ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, γεμάτη θετική ενέργεια και δημιουργικότητα.

Γεράσιμος Γεννατάς και Παντελής Αμπαζής 

Γεράσιμος Γεννατάς και Παντελής Αμπαζής 

Το «σιγά το θέαμα!» είναι μια μουσική κωμωδία που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά, αλλά παίρνει πολύ στα σοβαρά τη χαρά της μουσικής και του θεάτρου.

Ο ποιητής των τυμπάνων Vago Cuervo δίνει τον ρυθμό, ενώ υπό την σκέπην του μαέστρου Σπύρου Βαϊγκούση, η σκηνική δράση απογειώνεται.

 
Ιnfo

Παντελής Αμπαζής: Κιθάρα, τραγούδι, πρόζες, πρωτότυπες μουσικές
Γεράσιμος Γεννατάς: Πρόζα, τραγούδι
Σπύρος Βαϊγκούσης: πιάνο, πλήκτρα, φωνητικά
Vago Cuervo: τύμπανα, κρουστά
 
 
Παραστάσεις

Tετάρτες 18 & 25 Μαρτίου και 1, 22, 29  Απριλίου στις 20.30
 
Συντελεστές:

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη
 
Εισιτήρια: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/siga-to-theama-pantelis-ampazis-gera/
 
 
THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001
Website & Social Media:  TheatreoftheNO I Facebook I Instagram
 
Παντελής Αμπαζής: Facebook I Instagram I youtube
Γεράσιμος Γεννατάς: Facebook I Instagram

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ
 |
THEATRE OF THE NO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top